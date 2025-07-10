https://1prime.ru/20250710/pravitelstvo-859344371.html
Правительство обсудит новые основания для пересмотра судебных решений
Правительство обсудит новые основания для пересмотра судебных решений - 10.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит новые основания для пересмотра судебных решений
Правительство России в четверг обсудит законопроект о дополнительных основаниях для пересмотра вступивших в силу судебных решений, сообщила пресс-служба... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T00:19+0300
2025-07-10T00:19+0300
2025-07-10T00:19+0300
общество
конституционный суд
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект о дополнительных основаниях для пересмотра вступивших в силу судебных решений, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части установления дополнительных оснований для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит привести положения Гражданского процессуального кодекса, Арбитражного процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.
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общество , конституционный суд
Общество , Конституционный суд
Правительство обсудит новые основания для пересмотра судебных решений
Правительство обсудит проект о дополнительных основаниях для пересмотра судебных решений
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект о дополнительных основаниях для пересмотра вступивших в силу судебных решений, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части установления дополнительных оснований для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит привести положения Гражданского процессуального кодекса, Арбитражного процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.