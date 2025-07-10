https://1prime.ru/20250710/pravitelstvo-859344371.html

Правительство обсудит новые основания для пересмотра судебных решений

Правительство обсудит новые основания для пересмотра судебных решений - 10.07.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит новые основания для пересмотра судебных решений

Правительство России в четверг обсудит законопроект о дополнительных основаниях для пересмотра вступивших в силу судебных решений, сообщила пресс-служба... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T00:19+0300

2025-07-10T00:19+0300

2025-07-10T00:19+0300

общество

конституционный суд

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект о дополнительных основаниях для пересмотра вступивших в силу судебных решений, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части установления дополнительных оснований для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений)", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что принятие законопроекта позволит привести положения Гражданского процессуального кодекса, Арбитражного процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , конституционный суд