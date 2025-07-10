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ВЭБ.РФ выделит 16 миллиардов рублей на проекты ДФО

ВЭБ.РФ выделит 16 миллиардов рублей на проекты ДФО - 10.07.2025, ПРАЙМ

ВЭБ.РФ выделит 16 миллиардов рублей на проекты ДФО

Льготные кредитные средства в объеме 16 миллиардов рублей госкорпорация ВЭБ.РФ выделит на реализацию ряда проектов в Приморском крае и Амурской области, в числе | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T10:30+0300

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Льготные кредитные средства в объеме 16 миллиардов рублей госкорпорация ВЭБ.РФ выделит на реализацию ряда проектов в Приморском крае и Амурской области, в числе которых строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги между Россией и Китаем, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Льготное финансирование в объеме более 16 миллиардов рублей ВЭБ.РФ предоставит на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги, которая через Амур свяжет Россию и Китай. Поддержку получат в том числе строительство производственно-логистического комплекса в городе Белогорск по глубокой переработке соевых бобов и рапса, создание рыбного порта на полуострове Назимова в городе Владивостоке и строительство мультимодального транспортно-логистического центра "Артем" в Приморском крае. Реализация данных проектов обеспечит создание более 1000 рабочих мест", – приводятся в сообщении слова зампредседателя ВЭБ.РФ Артёма Довлатова. Отмечается, что такое решение было принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшей под председательством Трутнева. "Привлечение инвестиций в регионы и создаёт условия для роста. Мы помогаем всем инвесторам, которые готовы работать и развивать Дальний Восток, инвестировать в территорию России... Ряд значимых для Дальнего Востока проектов уже получает льготное кредитование госкорпорации ВЭБ.РФ. Мы будем и дальше поддерживать инвестпроекты, направленные на развитие экономики дальневосточных регионов и улучшение качества жизни дальневосточников", – цитирует пресс-служба вице-премьера. Уточняется, что создание трансграничной канатной дороги реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР от 3 сентября 2015 года и предполагает строительство станций и пассажирских терминалов канатной дороги на противоположных берегах реки Амур с российской и китайской стороны. Согласно проектной документации, путь по будущей канатной дороге из Благовещенска в Хайхэ должен занимать около трех минут, а пропускная способность терминала канатной дороги составит 6850 пассажиров в сутки или до 2,5 миллионов пассажиров в год. По данным пресс-службы, производственно-логистический комплекс в Белогорске, на строительство которого также выделят льготные кредиты, должен быть запущен уже в 2026 году. Поддержку также получат два проекта в Приморье. При реализации второго этапа развития рыбного порта на полуострове Назимова во Владивостоке предусмотрено строительство современного холодного склада емкостью 25 тысяч тонн единовременного хранения рыбной продукции, бассейна передержки краба, площадки для хранения рефконтейнеров. А строительство мультимодального транспортно-логистического центра "Артём" предполагает создание контейнерной площадки, внутритерминальных железнодорожных путей длиной 70 километров с примыканием к станциям "Артем-Приморский-1" и "Артем-Приморский-2" Дальневосточной железной дороги.

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