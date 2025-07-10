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"Никогда не сможет". Во Франции дали ценный совет Трампу по поводу Путина - 10.07.2025, ПРАЙМ
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"Никогда не сможет". Во Франции дали ценный совет Трампу по поводу Путина
"Никогда не сможет". Во Франции дали ценный совет Трампу по поводу Путина - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Никогда не сможет". Во Франции дали ценный совет Трампу по поводу Путина
Читатели французской газеты Le Figaro обрушились на главу Белого дома Дональда Трампа из-за его заявлений в адрес президента России Владимира Путина. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:42+0300
2025-07-10T08:42+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro обрушились на главу Белого дома Дональда Трампа из-за его заявлений в адрес президента России Владимира Путина."Трамп — наглый индивидуум, не обладающий ни (Необходимым. — Прим. ред.) образованием, ни манерами. Никогда не слышал, чтобы Путин так говорил. Русскую культуру и правда невозможно сравнивать с несуществующей культурой американской", — отметил пользователь с ником Trianin94.Другие читатели заметили, что неопределенность в риторике американского президента позволяет Владимиру Зеленскому продолжать конфликт и пользоваться поддержкой США. Кроме того, Трамп противоречит сам себе в заявлениях по поводу военной помощи для Украины, из-за чего глава киевского режима позволяет себе затягивать переговорный процесс.Некоторые пользователи подчеркнули, что Путин производит хорошее впечатление — чего Трамп так и не смог добиться — и никогда не сможет.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
08:42 10.07.2025
 
"Никогда не сможет". Во Франции дали ценный совет Трампу по поводу Путина

Читатели Le Figaro раскритиковали Трампа за выпады в сторону Путина

© POOL | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске
© POOL
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro обрушились на главу Белого дома Дональда Трампа из-за его заявлений в адрес президента России Владимира Путина.
"Трамп — наглый индивидуум, не обладающий ни (Необходимым. — Прим. ред.) образованием, ни манерами. Никогда не слышал, чтобы Путин так говорил. Русскую культуру и правда невозможно сравнивать с несуществующей культурой американской", — отметил пользователь с ником Trianin94.
Другие читатели заметили, что неопределенность в риторике американского президента позволяет Владимиру Зеленскому продолжать конфликт и пользоваться поддержкой США. Кроме того, Трамп противоречит сам себе в заявлениях по поводу военной помощи для Украины, из-за чего глава киевского режима позволяет себе затягивать переговорный процесс.
Некоторые пользователи подчеркнули, что Путин производит хорошее впечатление — чего Трамп так и не смог добиться — и никогда не сможет.
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