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Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании сервисов рассрочки

Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании сервисов рассрочки - 10.07.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании сервисов рассрочки

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. На рассмотрение Думы... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:38+0300

2025-07-10T12:38+0300

2025-07-10T12:38+0300

экономика

анатолий аксаков

госдума

дума

банк россии

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля. Документ разработан в целях защиты прав граждан, которые пользуются рассрочкой при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. "Отрегулируем этот рынок и избавим пользователей рассрочки от неожиданных комиссий и переплат", - написал в своем Telegram-канале глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. "Сумма рассрочки будет равна стоимости покупки, комиссия за оформление не взимается, возможно досрочное погашение без комиссий. Размер штрафа за просрочку платежа будет ограничен 20% годовых от суммы просроченной задолженности", - пояснил он. В ходе доработки законопроекта комитет по финрынку поддержал ряд поправок, в том числе об увеличении максимального лимита на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) до 50 тысяч рублей. В первом чтении этот порог был определен в 15 тысяч рублей, но правительство и Банк России предлагали повысить его до 50 тысяч рублей, что и было сделано. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки будет обязан передать данные о договорах рассрочки в БКИ. Это позволит оценить долговую нагрузку покупателя и не допустить закредитованности граждан, которая ухудшает их финансовое положение, указывает Аксаков.

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анатолий аксаков, госдума, дума, банк россии