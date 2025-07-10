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Стоимость биткоина поднялась выше 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 113 тысяч долларов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина поднялась выше 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T20:19+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.10 мск дорожал на 3,49% за сутки - до 113 231,01 доллара. Показатель впервые поднялся выше отметки в 113 тысяч. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,57% - в среднем до 113 351,27 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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общество , binance, coinmarketcap
Криптовалюта, Общество , Binance, CoinMarketCap
Стоимость биткоина поднялась выше 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.10 мск дорожал на 3,49% за сутки - до 113 231,01 доллара. Показатель впервые поднялся выше отметки в 113 тысяч.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,57% - в среднем до 113 351,27 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе