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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - 10.07.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 27 июня по 4 июля выросли на 0,4% и составили 690,6 миллиарда долларов, вновь обновив исторический максимум, сообщает Банк России. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:04+0300
2025-07-10T16:04+0300
2025-07-10T16:10+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 июня по 4 июля выросли на 0,4% и составили 690,6 миллиарда долларов, вновь обновив исторический максимум, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 27 июня международные резервы ЦБ составляли 687,7 миллиарда долларов, также обновив исторический максимум.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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резервы
Международные резервы России обновили исторический максимум
ЦБ: международные резервы России на 4 июля составили 690,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 июня по 4 июля выросли на 0,4% и составили 690,6 миллиарда долларов, вновь обновив исторический максимум, сообщает Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 27 июня международные резервы ЦБ составляли 687,7 миллиарда долларов, также обновив исторический максимум.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд