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США, Южная Корея и Япония планируют провести военные учения в сентябре - 10.07.2025, ПРАЙМ
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США, Южная Корея и Япония планируют провести военные учения в сентябре
США, Южная Корея и Япония планируют провести военные учения в сентябре - 10.07.2025, ПРАЙМ
США, Южная Корея и Япония планируют провести военные учения в сентябре
США, Южная Корея и Япония планируют провести совместные военные учения Freedom Edge в сентябре, передает агентство Рёнхап. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:45+0300
2025-07-10T13:45+0300
политика
сша
южная корея
япония
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. США, Южная Корея и Япония планируют провести совместные военные учения Freedom Edge в сентябре, передает агентство Рёнхап. Первые и вторые учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море прошли в июне и ноябре 2024 года соответственно. Тогда стороны провели учения по противолодочной и противоракетной обороне, совместным действиям ПВО и авиации, поисково-спасательным операциям, перехвату судов и противодействию кибератакам. "Военачальники трех государств обсудят планируемые в сентябре учения на встрече в штаб-квартире Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея в Сеуле в пятницу", - сообщили источники Рёнхап. По информации источника, если в ходе заседания окончательное решение примут, предстоящие учения станут третьими совместными учениями США, Южной Кореи и Японии в рамках программы Freedom Edge. Учения Freedom Edge проводятся согласно меморандуму о сотрудничестве в сфере безопасности, который подписали министры обороны Японии, США и Южной Кореи. При подписании меморандума они договорились о поддержании стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в прилегающих районах. В отличие от трехсторонних маневров, которые были до этой программы и направлялись на отработку отдельных задач, эти учения комплексные и проводятся одновременно в нескольких сферах: на воде, под водой, в воздухе и киберпространстве. В конце июня в МИД РФ подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.
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сша, южная корея, япония
Политика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ
13:45 10.07.2025
 
США, Южная Корея и Япония планируют провести военные учения в сентябре

Рёнхап: США, Южная Корея и Япония планируют провести военные учения в сентябре

© flickr.comФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© flickr.com
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. США, Южная Корея и Япония планируют провести совместные военные учения Freedom Edge в сентябре, передает агентство Рёнхап.
Первые и вторые учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море прошли в июне и ноябре 2024 года соответственно. Тогда стороны провели учения по противолодочной и противоракетной обороне, совместным действиям ПВО и авиации, поисково-спасательным операциям, перехвату судов и противодействию кибератакам.
"Военачальники трех государств обсудят планируемые в сентябре учения на встрече в штаб-квартире Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея в Сеуле в пятницу", - сообщили источники Рёнхап.
По информации источника, если в ходе заседания окончательное решение примут, предстоящие учения станут третьими совместными учениями США, Южной Кореи и Японии в рамках программы Freedom Edge.
Учения Freedom Edge проводятся согласно меморандуму о сотрудничестве в сфере безопасности, который подписали министры обороны Японии, США и Южной Кореи. При подписании меморандума они договорились о поддержании стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в прилегающих районах. В отличие от трехсторонних маневров, которые были до этой программы и направлялись на отработку отдельных задач, эти учения комплексные и проводятся одновременно в нескольких сферах: на воде, под водой, в воздухе и киберпространстве.
В конце июня в МИД РФ подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific
Вчера, 09:35
 
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