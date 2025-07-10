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В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио
В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ
В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову. На это обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:18+0300
2025-07-10T16:33+0300
политика
украина
марко рубио
сергей лавров
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову. На это обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд."Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она в соцсети Х.В четверг Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Куала-Лумпуре, где обсудили в том числе конфликт на Украине и перспективы сотрудничества между странами. Встреча прошла в рамках мероприятий АСЕАН.Ранее Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону, но это была их первая личная встреча после российско-американских переговоров в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились о начале работы по нормализации двусторонних отношений.
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украина, марко рубио, сергей лавров, мид рф, асеан, cnn, малайзия, сша
Политика, УКРАИНА, Марко Рубио, Сергей Лавров, МИД РФ, АСЕАН, CNN, МАЛАЙЗИЯ, США
16:18 10.07.2025 (обновлено: 16:33 10.07.2025)
 
В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио

CNN: Рубио подмигнул Лаврову на переговорах в Куала-Лумпуре

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову. На это обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд.
"Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она в соцсети Х.
В четверг Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Куала-Лумпуре, где обсудили в том числе конфликт на Украине и перспективы сотрудничества между странами. Встреча прошла в рамках мероприятий АСЕАН.
Ранее Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону, но это была их первая личная встреча после российско-американских переговоров в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились о начале работы по нормализации двусторонних отношений.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
США готовы к диалогу с Москвой при любой возможности, заявил Рубио
15:12
 
ПолитикаУКРАИНАМарко РубиоСергей ЛавровМИД РФАСЕАНCNNМАЛАЙЗИЯСША
 
 
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