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В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио

В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ

В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову. На это обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:18+0300

2025-07-10T16:18+0300

2025-07-10T16:33+0300

политика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову. На это обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд."Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она в соцсети Х.В четверг Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Куала-Лумпуре, где обсудили в том числе конфликт на Украине и перспективы сотрудничества между странами. Встреча прошла в рамках мероприятий АСЕАН.Ранее Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону, но это была их первая личная встреча после российско-американских переговоров в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились о начале работы по нормализации двусторонних отношений.

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украина

малайзия

сша

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украина, марко рубио, сергей лавров, мид рф, асеан, cnn, малайзия, сша