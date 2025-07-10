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США готовы к диалогу с Москвой при любой возможности, заявил Рубио

США готовы к диалогу с Москвой при любой возможности, заявил Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ

США готовы к диалогу с Москвой при любой возможности, заявил Рубио

Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T15:12+0300

2025-07-10T15:12+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым."Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность - как это произошло сегодня", - сказал Рубио журналистам.Рубио охарактеризовал свой недавний разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость. Он также отметил, что стороны обсудили возможные варианты завершения конфликта на Украине.В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии.

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