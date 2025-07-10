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США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио

США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ

США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио

США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T15:32+0300

2025-07-10T15:32+0300

2025-07-10T15:32+0300

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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", - заявил он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.Рубио также отметил, что подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику. Он добавил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

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сша

украина

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общество , сша, украина, малайзия, марко рубио, сергей лавров, асеан