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США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:32+0300
2025-07-10T15:32+0300
2025-07-10T15:32+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", - заявил он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.Рубио также отметил, что подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику. Он добавил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
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общество , сша, украина, малайзия, марко рубио, сергей лавров, асеан
Политика, Общество , США, УКРАИНА, МАЛАЙЗИЯ, Марко Рубио, Сергей Лавров, АСЕАН
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
Рубио: США разочарованы отсутствием прогресса в переговорах по Украине
ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", - заявил он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
Рубио также отметил, что подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику. Он добавил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
США готовы к диалогу с Москвой при любой возможности, заявил Рубио