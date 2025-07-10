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США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио

США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ

США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио

США рассчитывают в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T15:41+0300

2025-07-10T15:41+0300

2025-07-10T15:41+0300

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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США рассчитывают в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы понимаем, что на такие вещи нужно время и терпение, но, очевидно, нас также раздражает, что не достигнуто большего прогресса. Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперёд", - заявил он журналистам по итогам встречи с Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.

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сша

украина

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общество , сша, украина, малайзия, марко рубио, асеан