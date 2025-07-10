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США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио
США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио - 10.07.2025, ПРАЙМ
США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио
США рассчитывают в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:41+0300
2025-07-10T15:41+0300
2025-07-10T15:41+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США рассчитывают в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы понимаем, что на такие вещи нужно время и терпение, но, очевидно, нас также раздражает, что не достигнуто большего прогресса. Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперёд", - заявил он журналистам по итогам встречи с Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
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общество , сша, украина, малайзия, марко рубио, асеан
Политика, Общество , США, УКРАИНА, МАЛАЙЗИЯ, Марко Рубио, АСЕАН
США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио
Рубио: США рассчитывают получить больше ясности по позиции России по Украине
ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США рассчитывают в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы понимаем, что на такие вещи нужно время и терпение, но, очевидно, нас также раздражает, что не достигнуто большего прогресса. Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперёд", - заявил он журналистам по итогам встречи с Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
США рассчитывают добиться передачи Киеву систем ПВО Patriot, заявил Рубио