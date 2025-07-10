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Названы три испытания, которые ждут рубль до конца года
Названы три испытания, которые ждут рубль до конца года - 10.07.2025, ПРАЙМ
Названы три испытания, которые ждут рубль до конца года
Рубль продолжает выглядеть уверенно вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ожидавших еще в июне доллар на уровне 85 и выше. Валюты прижаты к многомесячным... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T03:03+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Рубль продолжает выглядеть уверенно вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ожидавших еще в июне доллар на уровне 85 и выше. Валюты прижаты к многомесячным минимумам – доллар у 78,5, евро чуть ниже 11 рублей. Как эта ситуация изменится во втором полугодии, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.Подпитывают нацвалюту сразу несколько факторов.Тем не менее, ряд опор до конца года уйдут из комплекса поддержки рубля. К концу лета доллар может выйти в область 82-85, к декабрю – в область 90 рублей.Какие испытания ждут российскую валюту?“Таким образом, основные испытания для рубля должны прийтись на конец третьего-четвертый квартал. Краткосрочно факторы поддержки будут удерживать рубль от значимого ослабления. Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п”, - заключил Шепелев.
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реальный эффективный курс рубля, курсы валют, финансы, инфляция в россии, ставка банка россии
реальный эффективный курс рубля, Курсы валют, Финансы, инфляция в России, ставка Банка России
Названы три испытания, которые ждут рубль до конца года
Эксперт Шепелев: три главных испытания ждут рубль ближе к четвертому кварталу
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Рубль продолжает выглядеть уверенно вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ожидавших еще в июне доллар на уровне 85 и выше. Валюты прижаты к многомесячным минимумам – доллар у 78,5, евро чуть ниже 11 рублей. Как эта ситуация изменится во втором полугодии, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.
Подпитывают нацвалюту сразу несколько факторов.
Буря близко: рубль попал в зону аномального спокойствия
- Жесткий курс денежно-кредитной политики.
- Рост геополитических надежд на фоне ожидания нового раунда мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта и развития диалога на высшем уровне с США.
- Повышенный спрос на рублевый долг – индекс гособлигаций RGBI достиг максимумов с весны 2024 г., выше 115,5 п.
- Медленное восстановление импорта вследствие эффекта высоких ставок и ослабленного потребительского спроса.
- Продажи иностранной валюты компаниями для обеспечения растущих рублевых расходов в качестве альтернативы сверхдорогим кредитам.
- Продажи валюты в рамках бюджетного правила.
Тем не менее, ряд опор до конца года уйдут из комплекса поддержки рубля. К концу лета доллар может выйти в область 82-85, к декабрю – в область 90 рублей.
Какие испытания ждут российскую валюту?
1.Снижение ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитных условий фундаментально негативно для нацвалюты. Рублевые сбережения будут становиться менее привлекательными, а кредитный и потребительский спрос начнут восстанавливаться, с ними и спрос на инвалюту. К концу года ключевая ставка может опуститься до 16-18%, и основное снижение может прийтись на осень.
2.Сезонное ухудшение параметров платежного баланса. Как правило, к концу года профицит счета текущих операций снижается, что оказывает давление на рубль.
3.Рост бюджетных, корпоративных и потребительских расходов в последние месяцы года. В ноябре-декабре наблюдается повышенный спрос на импорт.
“Таким образом, основные испытания для рубля должны прийтись на конец третьего-четвертый квартал. Краткосрочно факторы поддержки будут удерживать рубль от значимого ослабления. Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п”, - заключил Шепелев.