https://1prime.ru/20250710/rubl-859322944.html

Названы три испытания, которые ждут рубль до конца года

Названы три испытания, которые ждут рубль до конца года - 10.07.2025, ПРАЙМ

Названы три испытания, которые ждут рубль до конца года

Рубль продолжает выглядеть уверенно вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ожидавших еще в июне доллар на уровне 85 и выше. Валюты прижаты к многомесячным... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T03:03+0300

2025-07-10T03:03+0300

2025-07-10T03:03+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Рубль продолжает выглядеть уверенно вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ожидавших еще в июне доллар на уровне 85 и выше. Валюты прижаты к многомесячным минимумам – доллар у 78,5, евро чуть ниже 11 рублей. Как эта ситуация изменится во втором полугодии, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.Подпитывают нацвалюту сразу несколько факторов.Тем не менее, ряд опор до конца года уйдут из комплекса поддержки рубля. К концу лета доллар может выйти в область 82-85, к декабрю – в область 90 рублей.Какие испытания ждут российскую валюту?“Таким образом, основные испытания для рубля должны прийтись на конец третьего-четвертый квартал. Краткосрочно факторы поддержки будут удерживать рубль от значимого ослабления. Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п”, - заключил Шепелев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

реальный эффективный курс рубля, курсы валют, финансы, инфляция в россии, ставка банка россии