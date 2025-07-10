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ЕФСР прогнозирует ослабление курса рубля к концу 2025 года - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/rubl-859350360.html
ЕФСР прогнозирует ослабление курса рубля к концу 2025 года
ЕФСР прогнозирует ослабление курса рубля к концу 2025 года - 10.07.2025, ПРАЙМ
ЕФСР прогнозирует ослабление курса рубля к концу 2025 года
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозирует ослабление курса российской валюты к концу текущего года до 93,2 рубля за доллар, а в следующие два | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:00+0300
2025-07-10T09:00+0300
экономика
рубль
курс
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозирует ослабление курса российской валюты к концу текущего года до 93,2 рубля за доллар, а в следующие два года ожидает его в диапазоне 97-98 рублей за доллар, говорится в экономическом обзоре фонда. "Мы пересмотрели среднегодовой прогноз курса рубля на 2025 год до 88 рублей за доллар, учитывая его укрепление в начале года. Однако в дальнейшем ожидается ослабление курса — до 93,2 рубля за доллар к концу 2025 года Это будет связано с ухудшением показателей внешней торговли (включая влияние низких цен на нефть) и текущей переоцененностью рубля", - говорится в документе. "В 2026-2027 годах давление на курс усилится из-за сокращения дифференциала ставок, и рубль может достичь диапазона 97-98 рублей за доллар", - добавляют авторы. Аналитики фонда отмечают, что в первом квартале 2025 года российская валюта продемонстрировала значительное укрепление: курс рубля к доллару вырос на 18% и к концу первого квартала составлял 83,7 рубля за доллар, при среднем значении 92,4 рубля за доллар. В апреле тенденция к укреплению сохранилась, и курс достиг 81,6 рубля за доллар. "Такая динамика оказалась неожиданностью для участников рынка. Главными факторами укрепления рубля стали высокая ключевая ставка ЦБ и существенное сокращение импорта, в том числе из за изменения потребительского поведения. На фоне ожиданий ослабления санкционного давления потребители откладывают приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования", - объясняют авторы. Дополнительным фактором ослабления российской национальной валюты, по их данным, выступает перенасыщенность складов импортеров, что заставляет их воздерживаться от новых заказов. "При этом, по оценкам ЦБ, одновременно произошло сокращение сроков получения экспортной выручки", - напоминают аналитики.
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рубль, курс
Экономика, рубль, КУРС
09:00 10.07.2025
 
ЕФСР прогнозирует ослабление курса рубля к концу 2025 года

ЕФСР прогнозирует ослабление курса рубля к концу года до 93,2 рубля за доллар

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозирует ослабление курса российской валюты к концу текущего года до 93,2 рубля за доллар, а в следующие два года ожидает его в диапазоне 97-98 рублей за доллар, говорится в экономическом обзоре фонда.
"Мы пересмотрели среднегодовой прогноз курса рубля на 2025 год до 88 рублей за доллар, учитывая его укрепление в начале года. Однако в дальнейшем ожидается ослабление курса — до 93,2 рубля за доллар к концу 2025 года Это будет связано с ухудшением показателей внешней торговли (включая влияние низких цен на нефть) и текущей переоцененностью рубля", - говорится в документе.
"В 2026-2027 годах давление на курс усилится из-за сокращения дифференциала ставок, и рубль может достичь диапазона 97-98 рублей за доллар", - добавляют авторы.
Аналитики фонда отмечают, что в первом квартале 2025 года российская валюта продемонстрировала значительное укрепление: курс рубля к доллару вырос на 18% и к концу первого квартала составлял 83,7 рубля за доллар, при среднем значении 92,4 рубля за доллар. В апреле тенденция к укреплению сохранилась, и курс достиг 81,6 рубля за доллар.
"Такая динамика оказалась неожиданностью для участников рынка. Главными факторами укрепления рубля стали высокая ключевая ставка ЦБ и существенное сокращение импорта, в том числе из за изменения потребительского поведения. На фоне ожиданий ослабления санкционного давления потребители откладывают приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования", - объясняют авторы.
Дополнительным фактором ослабления российской национальной валюты, по их данным, выступает перенасыщенность складов импортеров, что заставляет их воздерживаться от новых заказов. "При этом, по оценкам ЦБ, одновременно произошло сокращение сроков получения экспортной выручки", - напоминают аналитики.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
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