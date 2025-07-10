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Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля

Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля - 10.07.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:54+0300

2025-07-10T13:54+0300

2025-07-10T13:54+0300

экономика

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

госдума

дума

банк россии

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код, предусмотрев новые сроки: по QR-коду такая обязанность появится у всех банков с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов. На рассмотрение Думы проект планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение. Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Законопроект обязывает кредитные организации обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. В частости, первоначально предполагалось, что системно значимые банки должны сделать это с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, остальные - с 1 июля 2027 года. Кроме того, с 1 января 2026 года все кредитные организации должны были обеспечить возможность расчетов с использованием универсального QR-кода. Комитет по финрынку ко второму чтению поддержал ряд поправок. Так, на 1 сентября 2026 года переносится обязанность кредитных организаций обеспечить возможность расчетов с использованием универсального QR-кода. Также с 1 сентября 2026 года обязаны будут дать своим клиентам возможность использовать цифровой рубль крупнейшие на рынке платежей банки (в том числе все системно значимые) и обслуживающиеся в них продавцы товаров и услуг с выручкой от 120 миллионов рублей в год. Другие банки с универсальной лицензией и их торговые клиенты с выручкой от 30 миллионов рублей в год должны будут обеспечить клиентам такую возможность с 1 сентября 2027 года, а остальные банки и продавцы с выручкой от 5 миллионов рублей в год - с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров цифровыми рублями. "Единый QR-код и цифровой рубль удешевят платежи и сделают их удобнее. При этом использование цифрового рубля будет добровольным, расчеты картами или наличными рублями никуда не денутся", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Анатолий Аксаков. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в феврале текущего года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты.

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анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума, дума, банк россии