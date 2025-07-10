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Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля
Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля - 10.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:54+0300
2025-07-10T13:54+0300
2025-07-10T13:54+0300
экономика
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
госдума
дума
банк россии
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код, предусмотрев новые сроки: по QR-коду такая обязанность появится у всех банков с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов. На рассмотрение Думы проект планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение. Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Законопроект обязывает кредитные организации обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. В частости, первоначально предполагалось, что системно значимые банки должны сделать это с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, остальные - с 1 июля 2027 года. Кроме того, с 1 января 2026 года все кредитные организации должны были обеспечить возможность расчетов с использованием универсального QR-кода. Комитет по финрынку ко второму чтению поддержал ряд поправок. Так, на 1 сентября 2026 года переносится обязанность кредитных организаций обеспечить возможность расчетов с использованием универсального QR-кода. Также с 1 сентября 2026 года обязаны будут дать своим клиентам возможность использовать цифровой рубль крупнейшие на рынке платежей банки (в том числе все системно значимые) и обслуживающиеся в них продавцы товаров и услуг с выручкой от 120 миллионов рублей в год. Другие банки с универсальной лицензией и их торговые клиенты с выручкой от 30 миллионов рублей в год должны будут обеспечить клиентам такую возможность с 1 сентября 2027 года, а остальные банки и продавцы с выручкой от 5 миллионов рублей в год - с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров цифровыми рублями. "Единый QR-код и цифровой рубль удешевят платежи и сделают их удобнее. При этом использование цифрового рубля будет добровольным, расчеты картами или наличными рублями никуда не денутся", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Анатолий Аксаков. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в феврале текущего года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты.
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анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума, дума, банк россии
Экономика, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Госдума, Дума, Банк России
Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля
Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения универсального QR-кода и цифрового рубля
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код, предусмотрев новые сроки: по QR-коду такая обязанность появится у всех банков с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов.
На рассмотрение Думы проект планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение.
Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ).
Законопроект обязывает кредитные организации обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. В частости, первоначально предполагалось, что системно значимые банки должны сделать это с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, остальные - с 1 июля 2027 года. Кроме того, с 1 января 2026 года все кредитные организации должны были обеспечить возможность расчетов с использованием универсального QR-кода.
Комитет по финрынку ко второму чтению поддержал ряд поправок. Так, на 1 сентября 2026 года переносится обязанность кредитных организаций обеспечить возможность расчетов с использованием универсального QR-кода.
Также с 1 сентября 2026 года обязаны будут дать своим клиентам возможность использовать цифровой рубль крупнейшие на рынке платежей банки (в том числе все системно значимые) и обслуживающиеся в них продавцы товаров и услуг с выручкой от 120 миллионов рублей в год.
Другие банки с универсальной лицензией и их торговые клиенты с выручкой от 30 миллионов рублей в год должны будут обеспечить клиентам такую возможность с 1 сентября 2027 года, а остальные банки и продавцы с выручкой от 5 миллионов рублей в год - с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров цифровыми рублями.
"Единый QR-код и цифровой рубль удешевят платежи и сделают их удобнее. При этом использование цифрового рубля будет добровольным, расчеты картами или наличными рублями никуда не денутся", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Анатолий Аксаков.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в феврале текущего года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты.
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