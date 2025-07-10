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Россия видит "санкционные потуги" в США, заявил Рябков

Россия видит "санкционные потуги" в США, заявил Рябков - 10.07.2025, ПРАЙМ

Россия видит "санкционные потуги" в США, заявил Рябков

Москва видит "санкционные потуги" в США, но угрозы новых санкций стали обыденностью, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:04+0300

2025-07-10T12:04+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Москва видит "санкционные потуги" в США, но угрозы новых санкций стали обыденностью, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Есть в Вашингтоне "санкционные потуги", которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям, мы видим, что за последние годы отработаны инструменты, схемы, позволяющие восполнять в значительной мере те или иные потребности за счет импортозамещения", - сказал он журналистам.По словам Рябкова, новые санкции США, если будут введены, потребуют анализа, но кардинально картину не поменяют - Россия будет двигаться независимым поступательным курсом.Замглавы МИД также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах, но Россия нацелена на нормализацию отношений.

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общество , москва, сша, сергей рябков, мид рф