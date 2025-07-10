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Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС - 10.07.2025, ПРАЙМ
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:38+0300
2025-07-10T16:38+0300
2025-07-10T16:38+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Общество , МОСКВА, США, Сергей Рябков, МИД РФ
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Рябков: Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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