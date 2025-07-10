https://1prime.ru/20250710/ryabkov-859372270.html

Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС

Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС - 10.07.2025, ПРАЙМ

Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС

Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:38+0300

2025-07-10T16:38+0300

2025-07-10T16:38+0300

общество

москва

сша

сергей рябков

мид рф

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

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общество , москва, сша, сергей рябков, мид рф