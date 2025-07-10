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БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил Рябков - 10.07.2025, ПРАЙМ
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БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил Рябков
БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил Рябков - 10.07.2025, ПРАЙМ
БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил Рябков
БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:46+0300
2025-07-10T16:46+0300
политика
сша
россия
брикс
сергей рябков
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в размере 10% в отношении стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Трамп в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет. "БРИКС - не антиамериканское объединение, и ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Рябков подчеркнул, что Россия в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди них оказались Япония (размер пошлины - 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
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сша, россия, брикс, сергей рябков
Политика, США, РОССИЯ, БРИКС, Сергей Рябков
16:46 10.07.2025
 
БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: БРИКС не является антиамериканским объединением

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в размере 10% в отношении стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.
Трамп в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет.
"БРИКС - не антиамериканское объединение, и ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Рябков подчеркнул, что Россия в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди них оказались Япония (размер пошлины - 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
16:38
 
ПолитикаСШАРОССИЯБРИКССергей Рябков
 
 
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