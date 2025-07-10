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Рябков рассказал о "технической паузе" в диалоге России и США

Рябков рассказал о "технической паузе" в диалоге России и США - 10.07.2025, ПРАЙМ

Рябков рассказал о "технической паузе" в диалоге России и США

Торможения в диалоге России и США нет, есть "техническая пауза", скоро будет определена дата нового раунда консультаций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:54+0300

2025-07-10T16:54+0300

2025-07-10T16:54+0300

политика

общество

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сергей рябков

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Торможения в диалоге России и США нет, есть "техническая пауза", скоро будет определена дата нового раунда консультаций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза, я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

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общество , сша, сергей рябков, мид рф