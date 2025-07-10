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Рябков оценил перспективы создания зерновой биржи БРИКС
Рябков оценил перспективы создания зерновой биржи БРИКС - 10.07.2025, ПРАЙМ
Рябков оценил перспективы создания зерновой биржи БРИКС
Практическое продвижение в создании зерновой биржи БРИКС по ее функционированию, рамкам и параметрам есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T17:51+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Практическое продвижение в создании зерновой биржи БРИКС по ее функционированию, рамкам и параметрам есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В конце мая заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме сообщил, что правительство РФ прорабатывает концепцию зерновой биржи БРИКС - такая инициатива позволит укрепить продовольственный суверенитет объединения и снизить зависимость от западных торговых платформ. "Есть практическое продвижение в отношении определения того, как подобного рода структура будет функционировать, каковы ее рамки, параметры, закладываемые в ее "настройки", скажем так, изначально. Концептуальные документы на этот счет имеются", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что партнеры по БРИКС с подходами по этой теме знакомы. "Мы собираем реакцию, ведем диалог в формате всего БРИКС, потому что такого рода начинания касаются не только производителей и крупнейших потребителей, но и вообще всех игроков на этом крайне важном рынке", - отметил замглавы. По мнению Рябкова, шансы на "дальнейшее продвижение этой инициативы весьма и весьма солидные". Весной 2024 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
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рф, казань, сергей рябков, дмитрий патрушев, владимир путин, брикс
Экономика, РФ, КАЗАНЬ, Сергей Рябков, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, БРИКС
Рябков оценил перспективы создания зерновой биржи БРИКС
Рябков: есть практическое продвижение в создании зерновой биржи БРИКС
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Практическое продвижение в создании зерновой биржи БРИКС по ее функционированию, рамкам и параметрам есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В конце мая заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме сообщил, что правительство РФ прорабатывает концепцию зерновой биржи БРИКС - такая инициатива позволит укрепить продовольственный суверенитет объединения и снизить зависимость от западных торговых платформ.
"Есть практическое продвижение в отношении определения того, как подобного рода структура будет функционировать, каковы ее рамки, параметры, закладываемые в ее "настройки", скажем так, изначально. Концептуальные документы на этот счет имеются", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Он добавил, что партнеры по БРИКС с подходами по этой теме знакомы. "Мы собираем реакцию, ведем диалог в формате всего БРИКС, потому что такого рода начинания касаются не только производителей и крупнейших потребителей, но и вообще всех игроков на этом крайне важном рынке", - отметил замглавы.
По мнению Рябкова, шансы на "дальнейшее продвижение этой инициативы весьма и весьма солидные".
Весной 2024 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил Рябков