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"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии - 10.07.2025, ПРАЙМ
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"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии
"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии - 10.07.2025, ПРАЙМ
"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии
Генсек НАТО Марк Рютте больше не думает, что русские воюют с помощью лопат. Таким мнением на YouTube поделился кипрский журналист Алекс Христофору. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:12+0300
2025-07-10T11:12+0300
вооружения
общество
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте больше не думает, что русские воюют с помощью лопат. Таким мнением на YouTube поделился кипрский журналист Алекс Христофору."Ему (Генсеку НАТО. — Прим. ред.) пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям", — отметил он.По словам Христофору, такого рода заявления являются достаточно примечательными.Ранее генсек альянса отметил, что российская сторона способна производить за три месяца в три раза больше боеприпасов. чем все страны-участницы НАТО за год.
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общество
Вооружения, Общество
11:12 10.07.2025
 
"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии

Христофору: Рютте больше не думает, что у русских на вооружении лопаты

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте больше не думает, что русские воюют с помощью лопат. Таким мнением на YouTube поделился кипрский журналист Алекс Христофору.
"Ему (Генсеку НАТО. — Прим. ред.) пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям", — отметил он.
По словам Христофору, такого рода заявления являются достаточно примечательными.
Ранее генсек альянса отметил, что российская сторона способна производить за три месяца в три раза больше боеприпасов. чем все страны-участницы НАТО за год.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
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