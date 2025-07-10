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"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии

"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии - 10.07.2025, ПРАЙМ

"В ход идут лопаты". Рютте высмеяли за слова о российском оружии

Генсек НАТО Марк Рютте больше не думает, что русские воюют с помощью лопат. Таким мнением на YouTube поделился кипрский журналист Алекс Христофору. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:12+0300

2025-07-10T11:12+0300

2025-07-10T11:12+0300

вооружения

общество

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте больше не думает, что русские воюют с помощью лопат. Таким мнением на YouTube поделился кипрский журналист Алекс Христофору."Ему (Генсеку НАТО. — Прим. ред.) пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям", — отметил он.По словам Христофору, такого рода заявления являются достаточно примечательными.Ранее генсек альянса отметил, что российская сторона способна производить за три месяца в три раза больше боеприпасов. чем все страны-участницы НАТО за год.

https://1prime.ru/20250706/ryutte-859215063.html

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общество