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Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5%
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5%
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросла на 15,5% в годовом выражении, до 8,2 миллиона тонн, сообщила компания. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:26+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросла на 15,5% в годовом выражении, до 8,2 миллиона тонн, сообщила компания. "Погрузка железной руды на экспорт за I полугодие выросла на 15,5%. Всего в январе-июне 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 8,2 миллиона тонн железной руды. В том числе отправки в восточном направлении достигли рекордного показателя с момента создания компании - 4,3 миллиона тонн (+14,3% к прошлому рекорду за аналогичный период 2024 года). В южном направлении отправили 2,1 миллиона тонн (+8,3%), а в северо-западном - 1,8 миллиона тонн (+28,4%)", - говорится в сообщении. Лидирующими регионами по объему погрузки руды стали Белгородская область (2,1 миллиона тонн), Забайкальский край (1,8 миллиона тонн) и Курская область (1,6 миллиона тонн), отметили в РЖД.
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белгородская область, ржд
Экономика, Белгородская область, РЖД
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5%
РЖД: погрузка железной руды на экспорт в I полугодии выросла на 15,5%
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросла на 15,5% в годовом выражении, до 8,2 миллиона тонн, сообщила компания.
"Погрузка железной руды на экспорт за I полугодие выросла на 15,5%. Всего в январе-июне 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 8,2 миллиона тонн железной руды. В том числе отправки в восточном направлении достигли рекордного показателя с момента создания компании - 4,3 миллиона тонн (+14,3% к прошлому рекорду за аналогичный период 2024 года). В южном направлении отправили 2,1 миллиона тонн (+8,3%), а в северо-западном - 1,8 миллиона тонн (+28,4%)", - говорится в сообщении.
Лидирующими регионами по объему погрузки руды стали Белгородская область (2,1 миллиона тонн), Забайкальский край (1,8 миллиона тонн) и Курская область (1,6 миллиона тонн), отметили в РЖД.
Погрузка на сети РЖД в I полугодии снизилась на 7,6%