Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/rzhd-859351531.html
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5%
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5%
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросла на 15,5% в годовом выражении, до 8,2 миллиона тонн, сообщила компания. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:26+0300
2025-07-10T09:26+0300
экономика
белгородская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/77/757617723_0:19:600:357_1920x0_80_0_0_2be61f4d0c1f9e92146a79835b066fda.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросла на 15,5% в годовом выражении, до 8,2 миллиона тонн, сообщила компания. "Погрузка железной руды на экспорт за I полугодие выросла на 15,5%. Всего в январе-июне 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 8,2 миллиона тонн железной руды. В том числе отправки в восточном направлении достигли рекордного показателя с момента создания компании - 4,3 миллиона тонн (+14,3% к прошлому рекорду за аналогичный период 2024 года). В южном направлении отправили 2,1 миллиона тонн (+8,3%), а в северо-западном - 1,8 миллиона тонн (+28,4%)", - говорится в сообщении. Лидирующими регионами по объему погрузки руды стали Белгородская область (2,1 миллиона тонн), Забайкальский край (1,8 миллиона тонн) и Курская область (1,6 миллиона тонн), отметили в РЖД.
https://1prime.ru/20250701/rzhd--859057880.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/77/757617723_50:0:550:375_1920x0_80_0_0_18788e7b339289df86ff549ff7712349.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белгородская область, ржд
Экономика, Белгородская область, РЖД
09:26 10.07.2025
 
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 15,5%

РЖД: погрузка железной руды на экспорт в I полугодии выросла на 15,5%

Поезд РЖД
Поезд РЖД
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросла на 15,5% в годовом выражении, до 8,2 миллиона тонн, сообщила компания.
"Погрузка железной руды на экспорт за I полугодие выросла на 15,5%. Всего в январе-июне 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 8,2 миллиона тонн железной руды. В том числе отправки в восточном направлении достигли рекордного показателя с момента создания компании - 4,3 миллиона тонн (+14,3% к прошлому рекорду за аналогичный период 2024 года). В южном направлении отправили 2,1 миллиона тонн (+8,3%), а в северо-западном - 1,8 миллиона тонн (+28,4%)", - говорится в сообщении.
Лидирующими регионами по объему погрузки руды стали Белгородская область (2,1 миллиона тонн), Забайкальский край (1,8 миллиона тонн) и Курская область (1,6 миллиона тонн), отметили в РЖД.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Погрузка на сети РЖД в I полугодии снизилась на 7,6%
1 июля, 11:39
 
ЭкономикаБелгородская областьРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала