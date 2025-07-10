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Канцлер ФРГ призвал Словакию открыть путь к 18 пакету санкций против России

Канцлер ФРГ призвал Словакию открыть путь к 18 пакету санкций против России - 10.07.2025, ПРАЙМ

Канцлер ФРГ призвал Словакию открыть путь к 18 пакету санкций против России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:21+0300

2025-07-10T14:21+0300

2025-07-10T14:21+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с энергоресурсами из РФ еще не решен. "Мы готовим 18-й пакет санкций в рамках Европейского союза против России. Лишь одно государство не дало своё согласие на него. Я настоятельно прошу Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций в рамках ЕС",- заявил Мерц, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Мерц также обратился к американскому президенту Дональду Трампу. "Мое второе послание адресовано Вашингтону и президенту Дональду Трампу. Оставайтесь с нами, с европейцами. У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире", - добавил он. Еще одно краткое послание Мерц адресовал российскому президенту Владимиру Путину. "Послание довольно простое: мы не сдадимся", - сказал Мерц. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250710/fitso-859357777.html

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общество , словакия, фрг, фридрих мерц, дональд трамп, роберт фицо, ес, ек