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Саперы ВСУ заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка
Саперы ВСУ заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка - 10.07.2025, ПРАЙМ
Саперы ВСУ заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка
Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T04:42+0300
2025-07-10T04:42+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим".
"Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство... Всё это, уходя с позиций, противник минирует", - рассказал он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
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общество , рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, ск рф, вс рф
Общество , РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, СК РФ, ВС РФ
Саперы ВСУ заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка
Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде медвежонка
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим".
"Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство... Всё это, уходя с позиций, противник минирует", - рассказал он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.