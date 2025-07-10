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Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии устранен - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии устранен
Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии устранен - 10.07.2025, ПРАЙМ
Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии устранен
Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии полностью устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T06:55+0300
2025-07-10T06:55+0300
общество
белоруссия
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МИНСК, 10 июл - ПРАЙМ. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии полностью устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре. Накануне клиенты ряда банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00, однако и к этому времени устранить последствия сбоя не удалось. Ночью центр сообщал, что решены проблемы с картами двух из трех банков. "Сообщаем, что технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комплексе, был успешно устранен. Все балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк" приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
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общество , белоруссия
Общество , БЕЛОРУССИЯ
06:55 10.07.2025
 
Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии устранен

Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии устранен

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МИНСК, 10 июл - ПРАЙМ. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии полностью устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре.
Накануне клиенты ряда банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00, однако и к этому времени устранить последствия сбоя не удалось. Ночью центр сообщал, что решены проблемы с картами двух из трех банков.
"Сообщаем, что технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комплексе, был успешно устранен. Все балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк" приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
 
ОбществоБЕЛОРУССИЯ
 
 
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