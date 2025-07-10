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Американский сенатор раскритиковал ВСУ за неправильное использование F-16
Американский сенатор раскритиковал ВСУ за неправильное использование F-16 - 10.07.2025, ПРАЙМ
Американский сенатор раскритиковал ВСУ за неправильное использование F-16
Американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли заявил о недовольстве из-за того, что ВСУ недостаточным образом используют переданные США и другими... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:32+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли заявил о недовольстве из-за того, что ВСУ недостаточным образом используют переданные США и другими странами истребители F-16. "Они этого особо не делают. Они сосредоточены на защите Киева и других городов от крылатых ракет... можно защищать друг друга от вероятности быть сбитыми. Можно доставлять больше боеприпасов по целям. Они еще до этого не дошли", - заявил Келли изданию Politico. Келли также выразил озабоченность тем, что ВСУ используют истребители якобы слишком осторожно и не на полную мощность. По его мнению это происходит в том числе из-за структуры командования на Украине и решений отдельных лиц. Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
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Вооружения, УКРАИНА, США, ВСУ, НАТО, Politico, F-16
Американский сенатор раскритиковал ВСУ за неправильное использование F-16
Сенатор Келли раскритиковал ВСУ за неправильное использование F-16
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли заявил о недовольстве из-за того, что ВСУ недостаточным образом используют переданные США и другими странами истребители F-16.
"Они этого особо не делают. Они сосредоточены на защите Киева и других городов от крылатых ракет... можно защищать друг друга от вероятности быть сбитыми. Можно доставлять больше боеприпасов по целям. Они еще до этого не дошли", - заявил Келли изданию Politico.
Келли также выразил озабоченность тем, что ВСУ используют истребители якобы слишком осторожно и не на полную мощность. По его мнению это происходит в том числе из-за структуры командования на Украине и решений отдельных лиц.
Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
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