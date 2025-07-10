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Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30%

Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30% - 10.07.2025, ПРАЙМ

Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30%

Розничные инвестиции в серебро в США с начала года упали как минимум на 30% на фоне фиксации прибыли трейдерами после роста стоимости этого драгоценного... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:55+0300

2025-07-10T13:55+0300

2025-07-10T13:55+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Розничные инвестиции в серебро в США с начала года упали как минимум на 30% на фоне фиксации прибыли трейдерами после роста стоимости этого драгоценного металла, сообщил Институт серебра (The Silver Institute). "Некоторые американские инвесторы были воодушевлены высокими ценами на уровне многолетних рекордов, чтобы зафиксировать прибыль... В целом, по оценкам, розничный спрос на серебро в США упал по меньшей мере на 30% с начала года", - говорится в сообщении. Стоимость серебра растет третий месяц подряд, за этот период (с конца апреля) цена фьючерса выросла на 13%, а с начала года - более чем на 25%. В июне стоимость серебра превысила 37 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2012 года. Что касается розничных инвестиций в серебро в Европе, то они в текущем году продолжили восстановление, которое началось в конце 2024 года, хотя этот рост обусловлен относительно низкой базой, указывает институт. Розничные инвестиции в Европе в натуральном выражении все еще отстают от высоких значений 2020-2022 годов, отмечается в релизе. Розничные инвестиции в Индии в то же время остаются сильными: за первые шесть месяцев текущего года показатель вырос на 7% в годовом выражении, сообщил институт. Как считает организация, одна из областей неопределенности заключается в том, как отреагируют инвесторы, если цена на серебро превысит 40 долларов. "Рынок может столкнуться с фиксацией прибыли одними инвесторами, в то время как другие вложатся в рынок, ожидая дальнейшего роста цен", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250624/serebro-858830845.html

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