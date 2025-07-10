Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/serebro-859365011.html
Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30%
Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30%
Розничные инвестиции в серебро в США с начала года упали как минимум на 30% на фоне фиксации прибыли трейдерами после роста стоимости этого драгоценного... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:55+0300
2025-07-10T13:55+0300
экономика
сша
европа
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Розничные инвестиции в серебро в США с начала года упали как минимум на 30% на фоне фиксации прибыли трейдерами после роста стоимости этого драгоценного металла, сообщил Институт серебра (The Silver Institute). "Некоторые американские инвесторы были воодушевлены высокими ценами на уровне многолетних рекордов, чтобы зафиксировать прибыль... В целом, по оценкам, розничный спрос на серебро в США упал по меньшей мере на 30% с начала года", - говорится в сообщении. Стоимость серебра растет третий месяц подряд, за этот период (с конца апреля) цена фьючерса выросла на 13%, а с начала года - более чем на 25%. В июне стоимость серебра превысила 37 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2012 года. Что касается розничных инвестиций в серебро в Европе, то они в текущем году продолжили восстановление, которое началось в конце 2024 года, хотя этот рост обусловлен относительно низкой базой, указывает институт. Розничные инвестиции в Европе в натуральном выражении все еще отстают от высоких значений 2020-2022 годов, отмечается в релизе. Розничные инвестиции в Индии в то же время остаются сильными: за первые шесть месяцев текущего года показатель вырос на 7% в годовом выражении, сообщил институт. Как считает организация, одна из областей неопределенности заключается в том, как отреагируют инвесторы, если цена на серебро превысит 40 долларов. "Рынок может столкнуться с фиксацией прибыли одними инвесторами, в то время как другие вложатся в рынок, ожидая дальнейшего роста цен", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250624/serebro-858830845.html
сша
европа
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b70e94e3836fe2e426556a09f24ad6f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, индия
Экономика, США, ЕВРОПА, ИНДИЯ
13:55 10.07.2025
 
Розничные инвестиции в серебро в США упали на 30%

Silver Institute: розничные инвестиции в серебро в США упали на 30%

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкСлитки серебра
Слитки серебра - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Розничные инвестиции в серебро в США с начала года упали как минимум на 30% на фоне фиксации прибыли трейдерами после роста стоимости этого драгоценного металла, сообщил Институт серебра (The Silver Institute).
"Некоторые американские инвесторы были воодушевлены высокими ценами на уровне многолетних рекордов, чтобы зафиксировать прибыль... В целом, по оценкам, розничный спрос на серебро в США упал по меньшей мере на 30% с начала года", - говорится в сообщении.
Стоимость серебра растет третий месяц подряд, за этот период (с конца апреля) цена фьючерса выросла на 13%, а с начала года - более чем на 25%. В июне стоимость серебра превысила 37 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2012 года.
Что касается розничных инвестиций в серебро в Европе, то они в текущем году продолжили восстановление, которое началось в конце 2024 года, хотя этот рост обусловлен относительно низкой базой, указывает институт. Розничные инвестиции в Европе в натуральном выражении все еще отстают от высоких значений 2020-2022 годов, отмечается в релизе.
Розничные инвестиции в Индии в то же время остаются сильными: за первые шесть месяцев текущего года показатель вырос на 7% в годовом выражении, сообщил институт.
Как считает организация, одна из областей неопределенности заключается в том, как отреагируют инвесторы, если цена на серебро превысит 40 долларов. "Рынок может столкнуться с фиксацией прибыли одними инвесторами, в то время как другие вложатся в рынок, ожидая дальнейшего роста цен", - говорится в сообщении.
Серебро - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Аналитик дал прогноз по ценам на серебро в 2025 году
24 июня, 09:01
 
ЭкономикаСШАЕВРОПАИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала