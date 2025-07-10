https://1prime.ru/20250710/serra-leone-859347135.html

Сьерра-Леоне изучит возможности геологоразведки с участием России

Сьерра-Леоне изучит возможности геологоразведки с участием России - 10.07.2025, ПРАЙМ

Сьерра-Леоне изучит возможности геологоразведки с участием России

Сьерра-Леоне изучит возможности геологоразведки в стране с участием России на ближайшем заседании рабочей группы, заявил РИА Новости министр горнодобывающей... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T07:49+0300

2025-07-10T07:49+0300

2025-07-10T07:49+0300

общество

сьерра-леоне

росгеология

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне изучит возможности геологоразведки в стране с участием России на ближайшем заседании рабочей группы, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этого африканского государства Джулиус Маттай. "Мы с нетерпением ждем приезда Росгеологии в Сьерра-Леоне. Теперь, когда мы создали рабочие группы для обеспечения того, чтобы мы привлекали российский опыт, навыки, технологии и инвестиции в Сьерра-Леоне. Рабочая группа должна собраться практически в ближайшие пару недель, разработать четкий круг ведения и технические условия для следующих работ. Поэтому мы ожидаем, что это начнется в июле. В Сьерра-Леоне сейчас сезон дождей, мы пригласили российскую команду, она приедет в Сьерра-Леоне в любое время, начиная с ноября этого года, чтобы изучить, что у нас есть на местах. Но мы верим, что в ближайшие шесть месяцев работа должна начаться, потому что мы подписали все меморандумы", - сказал Маттай агентству. Он добавил, что в рамках прошлого Петербургского форума Сьерра-Леоне и российская сторона подписали меморандум о взаимопонимании. "Это было сделано для оказания поддержки в проведении дополнительных геологоразведочных работ, интерпретации геофизической съемки Сьерра-Леоне от 2021 года. А затем нам потребовалось провести дополнительную геофизическую работу, чтобы улучшить два датчика, которые были установлены в 2021 году. Изначально мы использовали радиометрию и магнитометрию. Таким образом, Росгеология собиралась сотрудничать с правительством Сьерра-Леоне, чтобы добиться открытия новых ресурсов, а затем провести обучение наших сотрудников, а также провести некоторые геохимические и геологоразведочные работы. Для работы над этим была создана рабочая группа в составе экспертов из Росгеологии, а также из правительства Сьерра-Леоне", - сообщил министр. По его словам, делегация Сьерра-Леоне в начале ПМЭФ приняла участие в конференции, посвященной ответственности мировых лидеров за запасы полезных ископаемых и их добычу в интересах устойчивого развития мировой экономики. "Мы участвовали в двух дискуссиях, одна из которых непосредственно касалась управления ресурсов, другая была посвящен технологическим вопросам. В этом году (Санкт-Петербургский горный - ред.) университет также предоставляет стипендию трем нашим студентам, чтобы они могли усовершенствовать свои навыки, знания и экспертный опыт в горнодобывающем секторе. И этому опять-таки способствовали Росгеология и министерство природных ресурсов и окружающей среды", - подчеркнул Маттай.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сьерра-леоне, росгеология