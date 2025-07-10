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"Принять неизбежное": в Киеве обратили внимание на важный сигнал из США

"Принять неизбежное": в Киеве обратили внимание на важный сигнал из США - 10.07.2025, ПРАЙМ

"Принять неизбежное": в Киеве обратили внимание на важный сигнал из США

В Вашингтоне смирились с неизбежным поражением Украины в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:30+0300

2025-07-10T08:30+0300

2025-07-10T08:30+0300

политика

украина

сша

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне смирились с неизбежным поражением Украины в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Обратите внимание на резкую смену риторики из США. Если раньше Украина воевала со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота", — заметил нардеп.Дубинский подчеркнул, что такого рода изменения можно объяснить тем, что в белом доме уже не верят в какие-либо достижения Киева на фронте. По этой причине, американская сторона вынуждена просто "сочувствовать" Украине.По словам парламентария, такой способ ведения войны невозможен, поэтому придется смириться с неизбежным.

https://1prime.ru/20250710/ukraina-859348923.html

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украина, сша