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Слуцкий предложил бесплатно подключать абонентов к сервисам антиспама

Слуцкий предложил бесплатно подключать абонентов к сервисам антиспама - 10.07.2025, ПРАЙМ

Слуцкий предложил бесплатно подключать абонентов к сервисам антиспама

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минцифры РФ с предложением проработать возможность бесплатного подключения абонентов к сервисам антиспама для... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:35+0300

2025-07-10T12:35+0300

2025-07-10T12:35+0300

рф

максут шадаев

леонид слуцкий

минцифры

мтс

мегафон

технологии

общество

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минцифры РФ с предложением проработать возможность бесплатного подключения абонентов к сервисам антиспама для борьбы с телефонным мошенничеством, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю вам рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы с участием представителей ЛДПР, Минцифры России, МТС, Мегафона и иных крупных операторов связи с целью проработки возможности предоставления на безвозмездной основе всем абонентам услуг антиспама для предупреждения о потенциально мошеннических звонках и автоматической блокировки массовых обзвонов с подозрительных номеров", - сказано в обращении на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева. В документе поясняется, что, несмотря на ряд принимаемых мер против телефонных мошенников, злоумышленники продолжают искать способы их обойти, и поток телефонных звонков от них остается значительным. "Согласно данным Центрального банка РФ, объем операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году составил 27,5 млрд рублей, что в 1,74 раза больше по сравнению с 2023 годом (15,8 млрд рублей). Вышеуказанные противоправные действия чаще всего начинаются с телефонного звонка мошенников", - говорится в обращении. Слуцкий подчеркнул, что в настоящее время крупными операторами связи в качестве дополнительной защиты от мошеннических действий разработаны различные сервисы, в том числе "Защитник" от МТС, "Ева" от "Мегафона", позволяющие блокировать спам-звонки, фильтровать нежелательные телефонные номера, распознавать звонящего и даже вести диалог с подозрительным абонентом вместо клиента. Однако, как отметил парламентарий, подключение к базовым возможностям сервисов является бесплатным, а расширенные возможности предоставляются уже на платной основе.

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рф, максут шадаев, леонид слуцкий, минцифры, мтс, мегафон, технологии, общество