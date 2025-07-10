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Слуцкий призвал ввести нулевую ставку по ипотеке для молодых семей на ИЖС
Слуцкий призвал ввести нулевую ставку по ипотеке для молодых семей на ИЖС - 10.07.2025, ПРАЙМ
Слуцкий призвал ввести нулевую ставку по ипотеке для молодых семей на ИЖС
Необходимо установить нулевую процентную ставку по ипотеке для молодых семей и семей с детьми на строительство индивидуальных жилых домов, это является "ключом... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:24+0300
2025-07-10T15:24+0300
2025-07-10T15:24+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Необходимо установить нулевую процентную ставку по ипотеке для молодых семей и семей с детьми на строительство индивидуальных жилых домов, это является "ключом к многодетности", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам заседания фракции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. "ЛДПР настаивает на переходе к "одноэтажной России". В "человейнике" невозможно нормально жить большой многодетной семье. Это против биологии человека. По данным различных исследований, в сельской местности или там, где доминирует частный сектор, рождаемость выше на 15-30%. Это практически аксиома. Необходимо кардинально пересматривать подходы: развивать малоэтажные и коттеджные поселения с доступной ипотекой - это прямая поддержка многодетным семьям в настоящем и будущем. Ноль процентов по ипотеке для молодых семей и семей с детьми под индивидуальное жилищное строительство. Это позиция ЛДПР! Просторное жилье - ключ к многодетности", - сказал Слуцкий. Он добавил, что члены ЛДПР убеждены в том, что жилье для семьи - это не привилегия, а базовое право, на котором должна строиться политика развития. "Ипотека под 0% — это не финал, а начало большой работы. Мы должны сделать так, чтобы мечта о доме стала в России не исключением, а нормой — вне зависимости от региона, профессии и уровня дохода", - отметил Слуцкий. Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание на строительство социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц и дорог, которые "в таких зонах позволяют удерживать молодые семьи". "Региональные программы должны учитывать связь между жильем и семейным планированием - усиливать меры там, где есть хороший потенциал рождаемости. И, в первую очередь, нужно стимулировать индивидуальное частное строительство", - заключил он.
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общество , рф, леонид слуцкий, татьяна голикова, лдпр, недвижимость
Экономика, Общество , РФ, Леонид Слуцкий, Татьяна Голикова, ЛДПР, Недвижимость
Слуцкий призвал ввести нулевую ставку по ипотеке для молодых семей на ИЖС
Лидер ЛДПР Слуцкий назвал нулевую ставку по ипотеке на ИЖС ключом к многодетности
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Необходимо установить нулевую процентную ставку по ипотеке для молодых семей и семей с детьми на строительство индивидуальных жилых домов, это является "ключом к многодетности", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам заседания фракции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
"ЛДПР настаивает на переходе к "одноэтажной России". В "человейнике" невозможно нормально жить большой многодетной семье. Это против биологии человека. По данным различных исследований, в сельской местности или там, где доминирует частный сектор, рождаемость выше на 15-30%. Это практически аксиома. Необходимо кардинально пересматривать подходы: развивать малоэтажные и коттеджные поселения с доступной ипотекой - это прямая поддержка многодетным семьям в настоящем и будущем. Ноль процентов по ипотеке для молодых семей и семей с детьми под индивидуальное жилищное строительство. Это позиция ЛДПР! Просторное жилье - ключ к многодетности", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что члены ЛДПР убеждены в том, что жилье для семьи - это не привилегия, а базовое право, на котором должна строиться политика развития.
"Ипотека под 0% — это не финал, а начало большой работы. Мы должны сделать так, чтобы мечта о доме стала в России не исключением, а нормой — вне зависимости от региона, профессии и уровня дохода", - отметил Слуцкий.
Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание на строительство социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц и дорог, которые "в таких зонах позволяют удерживать молодые семьи".
"Региональные программы должны учитывать связь между жильем и семейным планированием - усиливать меры там, где есть хороший потенциал рождаемости. И, в первую очередь, нужно стимулировать индивидуальное частное строительство", - заключил он.
Слуцкий предложил бесплатно подключать абонентов к сервисам антиспама