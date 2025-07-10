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Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен
Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен - 10.07.2025, ПРАЙМ
Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен
Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:41+0300
2025-07-10T16:42+0300
политика
брюссель
урсула фон дер ляйен
леонид слуцкий
еп
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. "Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен раскололо, по сути, европарламентариев. Поддержку ей оказала лишь половина ЕП, 30% были за отставку фон дер Ляйен", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат при этом считает, что результаты этого голосования вряд ли повлияют на курс Брюсселя и на российском направлении может только усилиться деструктивная риторика. "Фон дер Ляейн уже возлагает ответственность за вынесение вопроса о недоверии на некие внешние силы, прямо обвиняя проголосовавших за отставку в сотрудничестве с Россией", - заключил он.
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брюссель, урсула фон дер ляйен, леонид слуцкий, еп
Политика, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Леонид Слуцкий, ЕП
16:41 10.07.2025 (обновлено: 16:42 10.07.2025)
 
Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Слуцкий: голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен раскололо европарламентариев

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
"Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен раскололо, по сути, европарламентариев. Поддержку ей оказала лишь половина ЕП, 30% были за отставку фон дер Ляйен", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Депутат при этом считает, что результаты этого голосования вряд ли повлияют на курс Брюсселя и на российском направлении может только усилиться деструктивная риторика.
"Фон дер Ляейн уже возлагает ответственность за вынесение вопроса о недоверии на некие внешние силы, прямо обвиняя проголосовавших за отставку в сотрудничестве с Россией", - заключил он.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен
13:24
 
ПолитикаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЛеонид СлуцкийЕП
 
 
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