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Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен - 10.07.2025, ПРАЙМ

Слуцкий оценил голосование в ЕП по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:41+0300

2025-07-10T16:41+0300

2025-07-10T16:42+0300

политика

брюссель

урсула фон дер ляйен

леонид слуцкий

еп

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. "Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен раскололо, по сути, европарламентариев. Поддержку ей оказала лишь половина ЕП, 30% были за отставку фон дер Ляйен", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат при этом считает, что результаты этого голосования вряд ли повлияют на курс Брюсселя и на российском направлении может только усилиться деструктивная риторика. "Фон дер Ляейн уже возлагает ответственность за вынесение вопроса о недоверии на некие внешние силы, прямо обвиняя проголосовавших за отставку в сотрудничестве с Россией", - заключил он.

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брюссель, урсула фон дер ляйен, леонид слуцкий, еп