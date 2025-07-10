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СМИ: Европа шокирована поворотами в политике США по Украине

СМИ: Европа шокирована поворотами в политике США по Украине - 10.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Европа шокирована поворотами в политике США по Украине

Европа в шоке от недавних "нескоординированных" поворотов в политике США по Украине, в замешательстве относительно того, кто главный в Пентагоне, и испытывает... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T09:30+0300

2025-07-10T09:30+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Европа в шоке от недавних "нескоординированных" поворотов в политике США по Украине, в замешательстве относительно того, кто главный в Пентагоне, и испытывает сложности в формировании украинской стратегии, пишет газета Politico со ссылкой на источники и европейских чиновников. "Европейские столицы находятся в состоянии шока из-за недавних поворотов в политике администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) по Украине и испытывают замешательство по поводу того, кто отдает приказы в Пентагоне", - пишет газета, отмечая, что Европа не доверяет недавним решениям президента США. Союзники США в Европе обеспокоены тем, что американская поддержка Украины нестабильна, и что администрация Трампа сократит численность своих войск на континенте, пишет издание. По данным Politico, на фоне сложившейся ситуации европейские правительства готовятся к многочисленным сценариям, что затрудняет разработку какой-либо стратегии по Украине, в то время как внешняя политика Трампа, похоже, меняется по прихоти. "Ничего больше не удивляет, мы должны быть готовы ко всему", - приводит издание слова дипломата одной из стран НАТО. Неназванный европейский чиновник сообщил Politico, что сейчас "трудно понять, что происходит в администрации США", особенно на фоне того, что Трамп "стал более последовательно поддерживать Украину", а руководство Пентагона заняло иную позицию. "В Европе сложилось общее впечатление, что действия администрации в отношении Украины довольно нескоординированны", - заявил второй европейский чиновник, отметив, что многие в столицах стран НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в Вашингтоне. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников министерства обороны за объявление о частичной приостановке поставок оружия Украине. Как отмечалось, Трамп выражал мнение, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом. При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений. Американские СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом. О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. Седьмого июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не влияет на успех российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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украина, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico, мид рф