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СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт - 10.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт - 10.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт
Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:19+0300
2025-07-10T11:06+0300
политика
украина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv.В четверг в Лондоне пройдет франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева."Маловероятно, что встреча коалиции 31 западной страны, работающей над гарантиями безопасности для Украины и которая будет проводиться под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона и (премьера Великобритании) Кира Стармера в четверг, добьется значимого прогресса, который нужен Киеву, чтобы попытаться и остановить (конфликт - ред.)", - говорится в публикации Euractiv.Как отмечает портал, западные союзники Киева признают, что их средства поддержки ограничены и их может не хватить, чтобы закрыть брешь в финансировании Киева в долгосрочной перспективе - особенно на фоне того, что поставки Киеву вооружения со стороны США вряд ли вернутся к масштабам времен экс-президента Джо Байдена. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, в конечном счете вырисовывается мрачная картина - Киев ожидает "полное стресса и сложностей лето".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, киев, лондон, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, Киев, ЛОНДОН, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
10:19 10.07.2025 (обновлено: 11:06 10.07.2025)
 
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт

Euractiv: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву приблизить завершение конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv.
В четверг в Лондоне пройдет франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева.
"Маловероятно, что встреча коалиции 31 западной страны, работающей над гарантиями безопасности для Украины и которая будет проводиться под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона и (премьера Великобритании) Кира Стармера в четверг, добьется значимого прогресса, который нужен Киеву, чтобы попытаться и остановить (конфликт - ред.)", - говорится в публикации Euractiv.
Как отмечает портал, западные союзники Киева признают, что их средства поддержки ограничены и их может не хватить, чтобы закрыть брешь в финансировании Киева в долгосрочной перспективе - особенно на фоне того, что поставки Киеву вооружения со стороны США вряд ли вернутся к масштабам времен экс-президента Джо Байдена. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, в конечном счете вырисовывается мрачная картина - Киев ожидает "полное стресса и сложностей лето".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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