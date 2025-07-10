https://1prime.ru/20250710/smi-859353790.html
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт - 10.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт
Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:19+0300
2025-07-10T10:19+0300
2025-07-10T11:06+0300
политика
украина
киев
лондон
эммануэль макрон
кир стармер
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_91c2e7e63396b141d461dfded373b5f9.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv.В четверг в Лондоне пройдет франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева."Маловероятно, что встреча коалиции 31 западной страны, работающей над гарантиями безопасности для Украины и которая будет проводиться под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона и (премьера Великобритании) Кира Стармера в четверг, добьется значимого прогресса, который нужен Киеву, чтобы попытаться и остановить (конфликт - ред.)", - говорится в публикации Euractiv.Как отмечает портал, западные союзники Киева признают, что их средства поддержки ограничены и их может не хватить, чтобы закрыть брешь в финансировании Киева в долгосрочной перспективе - особенно на фоне того, что поставки Киеву вооружения со стороны США вряд ли вернутся к масштабам времен экс-президента Джо Байдена. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, в конечном счете вырисовывается мрачная картина - Киев ожидает "полное стресса и сложностей лето".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250709/vpk-859311263.html
украина
киев
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_d6102288b0d14844d4b36ee4d5021450.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, лондон, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, Киев, ЛОНДОН, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт
Euractiv: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву приблизить завершение конфликта
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv.
В четверг в Лондоне пройдет франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева.
"Маловероятно, что встреча коалиции 31 западной страны, работающей над гарантиями безопасности для Украины и которая будет проводиться под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона и (премьера Великобритании) Кира Стармера в четверг, добьется значимого прогресса, который нужен Киеву, чтобы попытаться и остановить (конфликт - ред.)", - говорится в публикации Euractiv.
Как отмечает портал, западные союзники Киева признают, что их средства поддержки ограничены и их может не хватить, чтобы закрыть брешь в финансировании Киева в долгосрочной перспективе - особенно на фоне того, что поставки Киеву вооружения со стороны США вряд ли вернутся к масштабам времен экс-президента Джо Байдена. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, в конечном счете вырисовывается мрачная картина - Киев ожидает "полное стресса и сложностей лето".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали планы НАТО по обороне