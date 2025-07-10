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СМИ: Киев безуспешно пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом
СМИ: Киев безуспешно пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом - 10.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев безуспешно пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом
Украинские власти с 1 июля безуспешно пытаются организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова с главой Пентагона Питом Хегсетом, однако... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:53+0300
2025-07-10T10:53+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украинские власти с 1 июля безуспешно пытаются организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова с главой Пентагона Питом Хегсетом, однако последний до сих пор на него не согласился, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. "Украинцы пытаются организовать контакт министра обороны Рустема Умерова с министром обороны Питом Хегсетом с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке на Украину, была отложена без предупреждения. Однако... сотрудники Хегсета еще не дали согласия на телефонный разговор", - говорится в публикации.
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общество , украина, сша, пит хегсет, дональд трамп
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп
СМИ: Киев безуспешно пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом
Politico: Киев безуспешно пытается организовать разговор с Хегсетом с 1 июля
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украинские власти с 1 июля безуспешно пытаются организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова с главой Пентагона Питом Хегсетом, однако последний до сих пор на него не согласился, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
"Украинцы пытаются организовать контакт министра обороны Рустема Умерова с министром обороны Питом Хегсетом с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке на Украину, была отложена без предупреждения. Однако... сотрудники Хегсета еще не дали согласия на телефонный разговор", - говорится в публикации.
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону