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СМИ: Трамп согласился передать Киеву часть оружия из списка Зеленского - 10.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп согласился передать Киеву часть оружия из списка Зеленского
СМИ: Трамп согласился передать Киеву часть оружия из списка Зеленского - 10.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп согласился передать Киеву часть оружия из списка Зеленского
Президент США Дональд Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Владимира Зеленского, который тот вручил главе Белого дома во время саммита... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:32+0300
2025-07-10T11:32+0300
вооружения
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Владимира Зеленского, который тот вручил главе Белого дома во время саммита НАТО в Гааге в конце июня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Во вторник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Теперь президент согласился на несколько просьб со стороны Украины касательно военной помощи, основанных на детальном списке, который... Зеленский передал ему в прошлом месяце, когда они встретились в Гааге", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома. По словам собеседника газеты, на саммите НАТО, проходившем в Гааге 24-25 июня, Зеленский просил "очень конкретные вещи", и теперь Трамп согласен передать ему часть из них, однако источник отказался раскрывать, о каком именно оружии идет речь. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, гаага, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, washington post, politico
Вооружения, УКРАИНА, США, Гаага, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Washington Post, Politico
11:32 10.07.2025
 
СМИ: Трамп согласился передать Киеву часть оружия из списка Зеленского

WP: Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Зеленского

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Владимира Зеленского, который тот вручил главе Белого дома во время саммита НАТО в Гааге в конце июня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Во вторник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.
"Теперь президент согласился на несколько просьб со стороны Украины касательно военной помощи, основанных на детальном списке, который... Зеленский передал ему в прошлом месяце, когда они встретились в Гааге", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.
По словам собеседника газеты, на саммите НАТО, проходившем в Гааге 24-25 июня, Зеленский просил "очень конкретные вещи", и теперь Трамп согласен передать ему часть из них, однако источник отказался раскрывать, о каком именно оружии идет речь.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
СМИ: Европа шокирована поворотами в политике США по Украине
09:30
 
ВооруженияУКРАИНАСШАГаагаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОWashington PostPolitico
 
 
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