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СМИ: ЕС хочет держать в тайне планы по отказу от российских энергоресурсов

СМИ: ЕС хочет держать в тайне планы по отказу от российских энергоресурсов - 10.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС хочет держать в тайне планы по отказу от российских энергоресурсов

Страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете их планы по постепенному отказу от российских энергоресурсов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T17:50+0300

2025-07-10T17:50+0300

2025-07-10T17:50+0300

энергетика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете их планы по постепенному отказу от российских энергоресурсов, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ ЕС. "Правительства Европейского союза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете, как они планируют постепенно отказаться от использования российской нефти и газа к концу 2027 года", - говорится в публикации. По данным агентства, дипломаты стран ЕС обсудят документ на следующей неделе. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца этого года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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