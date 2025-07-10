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США введут дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки - 10.07.2025, ПРАЙМ
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США введут дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки
США введут дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки - 10.07.2025, ПРАЙМ
США введут дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки
США с первого августа вводят дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки в размере 30% на все категории товаров, следует из письма американского... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T02:14+0300
2025-07-10T02:14+0300
общество
шри-ланка
сша
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. США с первого августа вводят дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки в размере 30% на все категории товаров, следует из письма американского президента Дональда Трампа. "Начиная с первого августа 2025 года мы будем взимать со Шри-Ланки пошлину в размере всего 30% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме, опубликованном на странице Трампа в социальной сети Truth Social. В документе отмечается, что пошлина в 30% "значительно ниже, чем нужно для устранения торгового дефицита" между Вашингтоном и Коломбо. Трамп также предупредил, что в случае повышения властями Шри-Ланки пошлин на импортируемые в страну американские товары США увеличат свой сбор на то же значение.
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общество , шри-ланка, сша, вашингтон, дональд трамп
Общество , ШРИ-ЛАНКА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
02:14 10.07.2025
 
США введут дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки

Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки в размере 30%

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. США с первого августа вводят дополнительные пошлины на импорт товаров из Шри-Ланки в размере 30% на все категории товаров, следует из письма американского президента Дональда Трампа.
"Начиная с первого августа 2025 года мы будем взимать со Шри-Ланки пошлину в размере всего 30% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме, опубликованном на странице Трампа в социальной сети Truth Social.
В документе отмечается, что пошлина в 30% "значительно ниже, чем нужно для устранения торгового дефицита" между Вашингтоном и Коломбо.
Трамп также предупредил, что в случае повышения властями Шри-Ланки пошлин на импортируемые в страну американские товары США увеличат свой сбор на то же значение.
 
ОбществоШРИ-ЛАНКАСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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