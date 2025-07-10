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США сократили импорт нефтепродуктов из ЕС на четверть - 10.07.2025, ПРАЙМ
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США сократили импорт нефтепродуктов из ЕС на четверть
США сократили импорт нефтепродуктов из ЕС на четверть - 10.07.2025, ПРАЙМ
США сократили импорт нефтепродуктов из ЕС на четверть
Импорт Соединенными Штатами нефтепродуктов из Евросоюза по итогам первых пяти месяцев этого года сократился более чем на четверть по сравнению с прошлым годом,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T04:15+0300
2025-07-10T04:15+0300
общество
сша
нидерланды
канада
ес
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами нефтепродуктов из Евросоюза по итогам первых пяти месяцев этого года сократился более чем на четверть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за январь-май 2025 года США импортировали из ЕС нефтепродуктов почти на 4 миллиарда долларов, что на 27% меньше по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года в 5,4 миллиарда долларов. При этом в мае импорт в месячном выражении вырос до максимальных с июля 2024 года 1,1 миллиарда долларов. В годовом выражении произошло снижение на 7%. По итогам первых пяти месяцев года ЕС расположился на втором месте среди поставщиков нефтепродуктов в США. Среди стран объединения лидером по поставкам были Нидерланды (1,6 миллиарда долларов). Кроме стран союза в пятерку вошли Канада (4,5 миллиарда долларов), Южная Корея (2,1 миллиарда), Индия (1,3 миллиарда) и Мексика (1,04 миллиарда). Среди других топливных товаров США в мае также активно импортировали из ЕС нефтяные масла - на 37,6 миллиона долларов, остатки от переработки нефти и нефтепродуктов - на 36,3 миллиона, торф - 14,7 миллиона, кокс - 13,4 миллиона, а также нефтяной вазелин, парафин, воск - 13 миллионов.
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общество , сша, нидерланды, канада, ес
Общество , США, НИДЕРЛАНДЫ, КАНАДА, ЕС
04:15 10.07.2025
 
США сократили импорт нефтепродуктов из ЕС на четверть

США за пять месяцев сократили импорт нефтепродуктов из ЕС более чем на четверть

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами нефтепродуктов из Евросоюза по итогам первых пяти месяцев этого года сократился более чем на четверть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за январь-май 2025 года США импортировали из ЕС нефтепродуктов почти на 4 миллиарда долларов, что на 27% меньше по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года в 5,4 миллиарда долларов.
При этом в мае импорт в месячном выражении вырос до максимальных с июля 2024 года 1,1 миллиарда долларов. В годовом выражении произошло снижение на 7%.
По итогам первых пяти месяцев года ЕС расположился на втором месте среди поставщиков нефтепродуктов в США. Среди стран объединения лидером по поставкам были Нидерланды (1,6 миллиарда долларов).
Кроме стран союза в пятерку вошли Канада (4,5 миллиарда долларов), Южная Корея (2,1 миллиарда), Индия (1,3 миллиарда) и Мексика (1,04 миллиарда).
Среди других топливных товаров США в мае также активно импортировали из ЕС нефтяные масла - на 37,6 миллиона долларов, остатки от переработки нефти и нефтепродуктов - на 36,3 миллиона, торф - 14,7 миллиона, кокс - 13,4 миллиона, а также нефтяной вазелин, парафин, воск - 13 миллионов.
 
ОбществоСШАНИДЕРЛАНДЫКАНАДАЕС
 
 
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