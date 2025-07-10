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В США рассказали о поставках автомобилей из ЕС в мае

В США рассказали о поставках автомобилей из ЕС в мае - 10.07.2025, ПРАЙМ

В США рассказали о поставках автомобилей из ЕС в мае

Поставки автомобилей из Евросоюза в США в мае в годовом выражении сократились более чем на десятую часть, при этом больше всего американцев интересовали... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T06:15+0300

2025-07-10T06:15+0300

2025-07-10T06:15+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Поставки автомобилей из Евросоюза в США в мае в годовом выражении сократились более чем на десятую часть, при этом больше всего американцев интересовали бензиновые авто с двигателем от 1,5 литров и электрокары, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, за май США импортировали легковых авто из ЕС на 3,4 миллиарда долларов. Это на 13% меньше, чем в мае прошлого года. Однако в месячном выражении поставки выросли на четверть. По итогам первых пяти месяцев года импорт Штатами европейских автомобилей также сократился - на 11%, до 16,1 миллиарда долларов. Больше всего в мае США покупали у ЕС машины с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра – на 1,6 миллиарда долларов. Также спросом пользовались электрокары (745,4 миллиона долларов), машины с бензиновым двигателем больше 3 литров (665 миллионов) и гибридные авто (341,3 миллиона).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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