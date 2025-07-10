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Суд взыскал средства с ФК "Крылья Советов" в пользу структуры "Ростеха"

Суд взыскал средства с ФК "Крылья Советов" в пользу структуры "Ростеха" - 10.07.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал средства с ФК "Крылья Советов" в пользу структуры "Ростеха"

Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал" взыскал более 923 миллионов рублей с самарского футбольного клуба "Крылья | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T10:56+0300

2025-07-10T10:56+0300

2025-07-10T11:06+0300

общество

москва

ростех

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал" взыскал более 923 миллионов рублей с самарского футбольного клуба "Крылья Советов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд в четверг отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настаивает на погашении в текущем году.Как пояснили представители сторон, долг возник по двум кредитным договорам, которые "Крылья Советов" ранее заключили с Новикомбанком, подконтрольным "Ростеху". В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Представитель "РТ-Капитала" в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей.В "Ростехе" ранее заявляли, что настроены конструктивно, а у ответчика сохраняются все возможности для урегулирования спора. В частности, ответчик может заключить мировое соглашение при предоставлении либо поручительства от Самарской области, либо банковской гарантии, либо же залога ликвидных объектов недвижимости области.Иск поступил в суд в январе. Компания-истец тогда на своем сайте сообщила, что требует от клуба вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.Истец сообщал, что "Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в "Ростех" за кредитной помощью, и "с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях". Однако, поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, "принято решение о взыскании задолженности… в судебном порядке", говорилось в заявлении компании.Комментируя подачу иска, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев заявил тогда, что он не скажется на лицензировании клуба на сезон 2025-2026 годов. На следующий день стало известно, что Яковлев избран председателем совета директоров "Крыльев Советов". В конце января он сообщил, что клуб частично погасил задолженность перед "РТ-Капиталом" в размере 100 миллионов рублей.

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общество , москва, ростех