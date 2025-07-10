https://1prime.ru/20250710/tramp-859347991.html
"Сигнал Путину": на Западе рассказали о новой уловке Трампа
"Сигнал Путину": на Западе рассказали о новой уловке Трампа - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Сигнал Путину": на Западе рассказали о новой уловке Трампа
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен воспользоваться поставками вооружения Киеву в качестве инструмента давления на Владимира Зеленского. Об этом говорится в | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:14+0300
2025-07-10T08:14+0300
2025-07-10T08:14+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен воспользоваться поставками вооружения Киеву в качестве инструмента давления на Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания Focus."Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину о своей готовности заключать сделки", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что американский лидер неоднократно прибегал к такого рода решениям в качестве разменной монеты. Кроме того, решение о приостановке военной помощи, а затем ее возобновление могло сыграть Трампу на руку и представить его в роли "антикризисного менеджера".В издании подчеркнули, что Трамп предпочитает роль лидера, разрешающего кризисные ситуации, однако его уловки вряд ли подействуют на президента России Владимира Путина.
https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859338037.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_6852a8cd09b292c0f20ffaeef61eec61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Сигнал Путину": на Западе рассказали о новой уловке Трампа
Focus: Трамп готов давить на Зеленского за счет поставок вооружения Киеву
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен воспользоваться поставками вооружения Киеву в качестве инструмента давления на Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания Focus
.
"Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину о своей готовности заключать сделки", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что американский лидер неоднократно прибегал к такого рода решениям в качестве разменной монеты. Кроме того, решение о приостановке военной помощи, а затем ее возобновление могло сыграть Трампу на руку и представить его в роли "антикризисного менеджера".
В издании подчеркнули, что Трамп предпочитает роль лидера, разрешающего кризисные ситуации, однако его уловки вряд ли подействуют на президента России Владимира Путина.
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России