https://1prime.ru/20250710/tramp-859347991.html

"Сигнал Путину": на Западе рассказали о новой уловке Трампа

"Сигнал Путину": на Западе рассказали о новой уловке Трампа - 10.07.2025, ПРАЙМ

"Сигнал Путину": на Западе рассказали о новой уловке Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен воспользоваться поставками вооружения Киеву в качестве инструмента давления на Владимира Зеленского. Об этом говорится в | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:14+0300

2025-07-10T08:14+0300

2025-07-10T08:14+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен воспользоваться поставками вооружения Киеву в качестве инструмента давления на Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания Focus."Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину о своей готовности заключать сделки", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что американский лидер неоднократно прибегал к такого рода решениям в качестве разменной монеты. Кроме того, решение о приостановке военной помощи, а затем ее возобновление могло сыграть Трампу на руку и представить его в роли "антикризисного менеджера".В издании подчеркнули, что Трамп предпочитает роль лидера, разрешающего кризисные ситуации, однако его уловки вряд ли подействуют на президента России Владимира Путина.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп