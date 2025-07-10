https://1prime.ru/20250710/tramp-859351057.html

СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России

СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России - 10.07.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента в качестве секретного оружия против России. Об этом говорится в... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T09:15+0300

2025-07-10T09:15+0300

2025-07-10T09:15+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента в качестве секретного оружия против России. Об этом говорится в материале издания The Telegraph."В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он (Трамп — Прим.ред) сам", - сказано в тексте статьи.Авторы публикации обратили внимание, что Бессент проявил свой талант в работе на Уолл-стрит, а затем был ключевым игроком в торговой войне с Китаем. Отмечается, что американский президент исчерпал попытки повлиять на Москву, поэтому ищет способ повлиять на российскую экономику.

https://1prime.ru/20250710/putin-859349753.html

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сша, россия, дональд трамп