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СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России
СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России - 10.07.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента в качестве секретного оружия против России. Об этом говорится в... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:15+0300
2025-07-10T09:15+0300
2025-07-10T09:15+0300
политика
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента в качестве секретного оружия против России. Об этом говорится в материале издания The Telegraph."В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он (Трамп — Прим.ред) сам", - сказано в тексте статьи.Авторы публикации обратили внимание, что Бессент проявил свой талант в работе на Уолл-стрит, а затем был ключевым игроком в торговой войне с Китаем. Отмечается, что американский президент исчерпал попытки повлиять на Москву, поэтому ищет способ повлиять на российскую экономику.
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сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России
Telegraph: Трамп хочет использовать Бессента как секретное оружие против России
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента в качестве секретного оружия против России. Об этом говорится
в материале издания The Telegraph.
"В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он (Трамп — Прим.ред) сам", - сказано в тексте статьи.
Авторы публикации обратили внимание, что Бессент проявил свой талант в работе на Уолл-стрит, а затем был ключевым игроком в торговой войне с Китаем. Отмечается, что американский президент исчерпал попытки повлиять на Москву, поэтому ищет способ повлиять на российскую экономику.
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