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"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад - 10.07.2025, ПРАЙМ
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"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад
"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад
Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:17+0300
2025-07-10T10:17+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung."Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в тексте публикации.По мнению авторов публикации, в Кремле уже привыкли к стилю главы Белого дома.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия спокойно воспринимает "ужесточение риторики" американского лидера.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
10:17 10.07.2025
 
"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад

FAZ: ужесточение риторики Трампа не смогло впечатлить Москву

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в тексте публикации.
По мнению авторов публикации, в Кремле уже привыкли к стилю главы Белого дома.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия спокойно воспринимает "ужесточение риторики" американского лидера.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России
09:15
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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