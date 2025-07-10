https://1prime.ru/20250710/tramp-859353668.html
"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад
"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад
Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:17+0300
2025-07-10T10:17+0300
2025-07-10T10:17+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857628808_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_431cd0ab5599444d7b13fc87f9b66685.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung."Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в тексте публикации.По мнению авторов публикации, в Кремле уже привыкли к стилю главы Белого дома.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия спокойно воспринимает "ужесточение риторики" американского лидера.
https://1prime.ru/20250710/tramp-859351057.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857628808_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6b21cdc90ae35d05f2130e7f2ed3d284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад
FAZ: ужесточение риторики Трампа не смогло впечатлить Москву
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в тексте публикации.
По мнению авторов публикации, в Кремле уже привыкли к стилю главы Белого дома.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия спокойно воспринимает "ужесточение риторики" американского лидера.
СМИ раскрыли новое "секретное оружие" Трампа против России