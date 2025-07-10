https://1prime.ru/20250710/tramp-859353668.html

"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад

"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад - 10.07.2025, ПРАЙМ

"Она не впечатлилась". Реакция России на риторику Трампа расстроила Запад

Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T10:17+0300

2025-07-10T10:17+0300

2025-07-10T10:17+0300

политика

россия

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дональд трамп

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Изменения в риторике американского президента Дональда Трампа не впечатлили Москву. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung."Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в тексте публикации.По мнению авторов публикации, в Кремле уже привыкли к стилю главы Белого дома.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия спокойно воспринимает "ужесточение риторики" американского лидера.

https://1prime.ru/20250710/tramp-859351057.html

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россия, сша, дональд трамп