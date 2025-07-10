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ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов - 10.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов
ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов - 10.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов
Банк России планирует улучшить качество отчетности эмитентов, повысить ее ценность и обеспечить большую востребованность, говорится в опубликованном докладе... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:58+0300
2025-07-10T15:58+0300
банк россии
общество
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России планирует улучшить качество отчетности эмитентов, повысить ее ценность и обеспечить большую востребованность, говорится в опубликованном докладе регулятора "Об оптимизации форм раскрытия периодической информации". "Банк России предлагает провести оптимизацию периодической отчетности, позволяющую снизить издержки эмитентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить ее своевременное раскрытие и большую востребованность", - говорится в документе. В первую очередь регулятор предлагает исключить дублирование информации. Сейчас эмитенты обязаны публиковать отчеты о своей деятельности два раза в год - по итогам 6 и 12 месяцев. Причем в этих документах есть статичные разделы, где нет оперативно обновляемых сведений, например раздел о корпоративном управлении. "Такую информацию целесообразно раскрывать в годовом отчете - ключевом инструменте коммуникации с инвесторами. Причем этот документ регулятор считает необходимым стандартизировать: в нем появятся обязательные главы, которые эмитент сможет структурировать по своему усмотрению. Сейчас строгих требований к его составу нет - важно, чтобы он просто был", - считают в ЦБ. Регулятор также предлагает устранить временной лаг между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, который объясняет причины достижения таких результатов. По мнению ЦБ, эти документы должны раскрываться одномоментно для обеспечения рынка актуальной информацией о деятельности компании. Еще одна из инициатив - переход от ручной подготовки отчетов к электронным форматам. "Использование машиночитаемых форм позволит сократить время на обработку и анализ данных, что поможет инвесторам принимать инвестиционные решения на основе качественной информации", - отмечают в ЦБ. Обсуждение инициатив Банка России продлится до 1 августа включительно.
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общество
Банк России, Общество
15:58 10.07.2025
 
ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов

ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов и повысить ее ценность

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России планирует улучшить качество отчетности эмитентов, повысить ее ценность и обеспечить большую востребованность, говорится в опубликованном докладе регулятора "Об оптимизации форм раскрытия периодической информации".
"Банк России предлагает провести оптимизацию периодической отчетности, позволяющую снизить издержки эмитентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить ее своевременное раскрытие и большую востребованность", - говорится в документе.
В первую очередь регулятор предлагает исключить дублирование информации. Сейчас эмитенты обязаны публиковать отчеты о своей деятельности два раза в год - по итогам 6 и 12 месяцев. Причем в этих документах есть статичные разделы, где нет оперативно обновляемых сведений, например раздел о корпоративном управлении.
"Такую информацию целесообразно раскрывать в годовом отчете - ключевом инструменте коммуникации с инвесторами. Причем этот документ регулятор считает необходимым стандартизировать: в нем появятся обязательные главы, которые эмитент сможет структурировать по своему усмотрению. Сейчас строгих требований к его составу нет - важно, чтобы он просто был", - считают в ЦБ.
Регулятор также предлагает устранить временной лаг между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, который объясняет причины достижения таких результатов. По мнению ЦБ, эти документы должны раскрываться одномоментно для обеспечения рынка актуальной информацией о деятельности компании.
Еще одна из инициатив - переход от ручной подготовки отчетов к электронным форматам. "Использование машиночитаемых форм позволит сократить время на обработку и анализ данных, что поможет инвесторам принимать инвестиционные решения на основе качественной информации", - отмечают в ЦБ.
Обсуждение инициатив Банка России продлится до 1 августа включительно.
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