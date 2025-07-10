Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанки владеют седьмой частью мирового золота - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250710/tsentrobanki-859345597.html
Центробанки владеют седьмой частью мирового золота
Центробанки владеют седьмой частью мирового золота - 10.07.2025, ПРАЙМ
Центробанки владеют седьмой частью мирового золота
Центробанки владеют седьмой частью мирового золота: в их кубышках хранится 14,46% от добытого за всю историю человечества драгоценного металла и того, что еще... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T03:15+0300
2025-07-10T03:15+0300
общество
сша
австралия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859345597.jpg?1752106503
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Центробанки владеют седьмой частью мирового золота: в их кубышках хранится 14,46% от добытого за всю историю человечества драгоценного металла и того, что еще может быть извлечено из недр земли, подсчитало РИА Новости по данным Института геологоразведки США и Всемирного золотого совета. Согласно статистике Института геологоразведки США, всего из недр земли было извлечено 187 тысяч тонн золота. Это втрое больше того, что потенциально еще можно добыть: по состоянию на конец прошлого года институт оценил мировые запасы в 64 тысячи тонн, причем 18,75% из них находятся в России. По этому показателю страна делит первое место с Австралией. В прошлом году в мире добыто было 3,3 тысячи тонн, причем 9,4% металла - в России. Здесь страна уже обогнала Австралию (8,8% добычи) и уступила лишь Китаю (11,5%). По данным Всемирного золотого совета, центробанки хранят в своих сейфах 36,306 тысячи тонн драгоценного металла - это 14,46% мирового золота. Лидерами по этому показателю являются США (3,24%), Германия (1,33%) и Италия (0,98%). В первую пятерку входят также Франция (0,97%) и Россия (0,93%). Довольно заметный вес - в кубышках Китая (0,91%) и Швейцарии (0,41%). А замыкают десятку крупнейших золотовладельцев финансовые регуляторы Индии (0,35%), Японии (0,34%) и Турции (0,25%).
сша
австралия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, австралия, китай
Общество , США, АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ
03:15 10.07.2025
 
Центробанки владеют седьмой частью мирового золота

В сейфах Центробанков хранится 14,46% мирового золота

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Центробанки владеют седьмой частью мирового золота: в их кубышках хранится 14,46% от добытого за всю историю человечества драгоценного металла и того, что еще может быть извлечено из недр земли, подсчитало РИА Новости по данным Института геологоразведки США и Всемирного золотого совета.
Согласно статистике Института геологоразведки США, всего из недр земли было извлечено 187 тысяч тонн золота. Это втрое больше того, что потенциально еще можно добыть: по состоянию на конец прошлого года институт оценил мировые запасы в 64 тысячи тонн, причем 18,75% из них находятся в России. По этому показателю страна делит первое место с Австралией.
В прошлом году в мире добыто было 3,3 тысячи тонн, причем 9,4% металла - в России. Здесь страна уже обогнала Австралию (8,8% добычи) и уступила лишь Китаю (11,5%).
По данным Всемирного золотого совета, центробанки хранят в своих сейфах 36,306 тысячи тонн драгоценного металла - это 14,46% мирового золота. Лидерами по этому показателю являются США (3,24%), Германия (1,33%) и Италия (0,98%). В первую пятерку входят также Франция (0,97%) и Россия (0,93%).
Довольно заметный вес - в кубышках Китая (0,91%) и Швейцарии (0,41%). А замыкают десятку крупнейших золотовладельцев финансовые регуляторы Индии (0,35%), Японии (0,34%) и Турции (0,25%).
 
ОбществоСШААВСТРАЛИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала