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Центробанки владеют седьмой частью мирового золота

Центробанки владеют седьмой частью мирового золота - 10.07.2025, ПРАЙМ

Центробанки владеют седьмой частью мирового золота

Центробанки владеют седьмой частью мирового золота: в их кубышках хранится 14,46% от добытого за всю историю человечества драгоценного металла и того, что еще... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T03:15+0300

2025-07-10T03:15+0300

2025-07-10T03:15+0300

общество

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Центробанки владеют седьмой частью мирового золота: в их кубышках хранится 14,46% от добытого за всю историю человечества драгоценного металла и того, что еще может быть извлечено из недр земли, подсчитало РИА Новости по данным Института геологоразведки США и Всемирного золотого совета. Согласно статистике Института геологоразведки США, всего из недр земли было извлечено 187 тысяч тонн золота. Это втрое больше того, что потенциально еще можно добыть: по состоянию на конец прошлого года институт оценил мировые запасы в 64 тысячи тонн, причем 18,75% из них находятся в России. По этому показателю страна делит первое место с Австралией. В прошлом году в мире добыто было 3,3 тысячи тонн, причем 9,4% металла - в России. Здесь страна уже обогнала Австралию (8,8% добычи) и уступила лишь Китаю (11,5%). По данным Всемирного золотого совета, центробанки хранят в своих сейфах 36,306 тысячи тонн драгоценного металла - это 14,46% мирового золота. Лидерами по этому показателю являются США (3,24%), Германия (1,33%) и Италия (0,98%). В первую пятерку входят также Франция (0,97%) и Россия (0,93%). Довольно заметный вес - в кубышках Китая (0,91%) и Швейцарии (0,41%). А замыкают десятку крупнейших золотовладельцев финансовые регуляторы Индии (0,35%), Японии (0,34%) и Турции (0,25%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сша, австралия, китай