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Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям
Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям - 10.07.2025, ПРАЙМ
Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям
Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона "Волки да Винчи" Лимар... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T07:16+0300
2025-07-10T07:16+0300
2025-07-10T07:16+0300
общество
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ДОНЕЦК, 10 июл – ПРАЙМ. Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона "Волки да Винчи" Лимар Османов.
Османов занимался частным предпринимательством и был мобилизован в марте 2025 года после того, как ТЦК сбросили его с велосипеда, предварительно подрезав микроавтобусом по пути с работы. Получив травмы спины и ребер после ДТП, он был допущен до медицинской комиссии.
"Из подразделения в 30 человек 12 ушли в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание. Их заставляли копать ямы под мусорку. Если днем не успевал, то копали еще и ночью. Ну, соответственно, чистить туалеты, носить дрова, рубить, воду носить. Всю неблагодарную работу", - рассказал пленный.
По его словам, всю обслуживающую работу, которую могли выдумать сотрудники ТЦК, заставляли выполнять мобилизованных, несмотря на время суток.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.
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общество , украина, владимир зеленский, всу
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям
Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания
ДОНЕЦК, 10 июл – ПРАЙМ. Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона "Волки да Винчи" Лимар Османов.
Османов занимался частным предпринимательством и был мобилизован в марте 2025 года после того, как ТЦК сбросили его с велосипеда, предварительно подрезав микроавтобусом по пути с работы. Получив травмы спины и ребер после ДТП, он был допущен до медицинской комиссии.
"Из подразделения в 30 человек 12 ушли в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание. Их заставляли копать ямы под мусорку. Если днем не успевал, то копали еще и ночью. Ну, соответственно, чистить туалеты, носить дрова, рубить, воду носить. Всю неблагодарную работу", - рассказал пленный.
По его словам, всю обслуживающую работу, которую могли выдумать сотрудники ТЦК, заставляли выполнять мобилизованных, несмотря на время суток.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.