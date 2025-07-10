https://1prime.ru/20250710/turtsiya--859363669.html
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов
Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:31+0300
2025-07-10T13:31+0300
2025-07-10T13:31+0300
экономика
турция
анкара
леонид слуцкий
аэс "аккую"
https://cdnn.1prime.ru/img/76127/31/761273181_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_38758f46a7e29c2db5de6ef9dc1121c7.jpg
АНКАРА, 10 июл – ПРАЙМ. Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Фуат Октай. "Мы сегодня обсудим также наши экономические отношения. Мы рассчитываем довести наш товарооборот до 100 миллиардов долларов в краткие сроки. Мы обсудим сегодня, что мы можем сделать в качестве парламентариев", - сказал Октай на встрече с российским коллегой Леонидом Слуцким в Анкаре в четверг. По его словам, завершение строительства АЭС "Аккую" повысит российские инвестиции в Турции до 39-40 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250709/gaz-859329512.html
турция
анкара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76127/31/761273181_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_bd1414d0dc342e39db2c2e2d81d42590.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара, леонид слуцкий, аэс "аккую"
Экономика, ТУРЦИЯ, Анкара, Леонид Слуцкий, АЭС "Аккую"
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов
Октай: Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов
АНКАРА, 10 июл – ПРАЙМ. Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Фуат Октай.
"Мы сегодня обсудим также наши экономические отношения. Мы рассчитываем довести наш товарооборот до 100 миллиардов долларов в краткие сроки. Мы обсудим сегодня, что мы можем сделать в качестве парламентариев", - сказал Октай на встрече с российским коллегой Леонидом Слуцким в Анкаре в четверг.
По его словам, завершение строительства АЭС "Аккую" повысит российские инвестиции в Турции до 39-40 миллиардов долларов.
Турция соединила газовую сеть с сирийской