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Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/turtsiya--859363669.html
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов
Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:31+0300
2025-07-10T13:31+0300
экономика
турция
анкара
леонид слуцкий
аэс "аккую"
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АНКАРА, 10 июл – ПРАЙМ. Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Фуат Октай. "Мы сегодня обсудим также наши экономические отношения. Мы рассчитываем довести наш товарооборот до 100 миллиардов долларов в краткие сроки. Мы обсудим сегодня, что мы можем сделать в качестве парламентариев", - сказал Октай на встрече с российским коллегой Леонидом Слуцким в Анкаре в четверг. По его словам, завершение строительства АЭС "Аккую" повысит российские инвестиции в Турции до 39-40 миллиардов долларов.
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турция, анкара, леонид слуцкий, аэс "аккую"
Экономика, ТУРЦИЯ, Анкара, Леонид Слуцкий, АЭС "Аккую"
13:31 10.07.2025
 
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов

Октай: Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов

© flickr.com / Jeremy VandelТурецкий флаг
Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© flickr.com / Jeremy Vandel
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АНКАРА, 10 июл – ПРАЙМ. Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Фуат Октай.
"Мы сегодня обсудим также наши экономические отношения. Мы рассчитываем довести наш товарооборот до 100 миллиардов долларов в краткие сроки. Мы обсудим сегодня, что мы можем сделать в качестве парламентариев", - сказал Октай на встрече с российским коллегой Леонидом Слуцким в Анкаре в четверг.
По его словам, завершение строительства АЭС "Аккую" повысит российские инвестиции в Турции до 39-40 миллиардов долларов.
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