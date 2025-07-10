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Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов

Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов - 10.07.2025, ПРАЙМ

Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов

Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:31+0300

2025-07-10T13:31+0300

2025-07-10T13:31+0300

экономика

турция

анкара

леонид слуцкий

аэс "аккую"

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АНКАРА, 10 июл – ПРАЙМ. Турция рассчитывает повысить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов в короткие сроки, заявил глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Фуат Октай. "Мы сегодня обсудим также наши экономические отношения. Мы рассчитываем довести наш товарооборот до 100 миллиардов долларов в краткие сроки. Мы обсудим сегодня, что мы можем сделать в качестве парламентариев", - сказал Октай на встрече с российским коллегой Леонидом Слуцким в Анкаре в четверг. По его словам, завершение строительства АЭС "Аккую" повысит российские инвестиции в Турции до 39-40 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250709/gaz-859329512.html

турция

анкара

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турция, анкара, леонид слуцкий, аэс "аккую"