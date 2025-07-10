https://1prime.ru/20250710/tusk-859378957.html
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - 10.07.2025, ПРАЙМ
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания конференции по восстановлению... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T21:17+0300
2025-07-10T21:17+0300
2025-07-10T21:29+0300
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ВАРШАВА, 10 июл – ПРАЙМ. Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания конференции по восстановлению Украины в Риме. "Мы хотим, чтобы польские фирмы участвовали и зарабатывали на этом большом проекте восстановления Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. Польский премьер рассказал, что специально привез с собой в Рим большую делегацию предпринимателей. "Мы договорились с Зеленским, что часть бизнеса может быть объята опекой, которая может исходить из межправительственных соглашений", - добавил он.
https://1prime.ru/20250710/ukraina-859374085.html
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польша, украина, рим, дональд туск
ПОЛЬША, УКРАИНА, Рим, Дональд Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Туск: Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины
ВАРШАВА, 10 июл – ПРАЙМ. Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Мы хотим, чтобы польские фирмы участвовали и зарабатывали на этом большом проекте восстановления Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Польский премьер рассказал, что специально привез с собой в Рим большую делегацию предпринимателей.
"Мы договорились с Зеленским, что часть бизнеса может быть объята опекой, которая может исходить из межправительственных соглашений", - добавил он.
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