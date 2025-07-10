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Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - 10.07.2025, ПРАЙМ
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания конференции по восстановлению... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T21:17+0300
2025-07-10T21:29+0300
польша
украина
рим
дональд туск
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ВАРШАВА, 10 июл – ПРАЙМ. Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания конференции по восстановлению Украины в Риме. "Мы хотим, чтобы польские фирмы участвовали и зарабатывали на этом большом проекте восстановления Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. Польский премьер рассказал, что специально привез с собой в Рим большую делегацию предпринимателей. "Мы договорились с Зеленским, что часть бизнеса может быть объята опекой, которая может исходить из межправительственных соглашений", - добавил он.
https://1prime.ru/20250710/ukraina-859374085.html
польша
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польша, украина, рим, дональд туск
ПОЛЬША, УКРАИНА, Рим, Дональд Туск
21:17 10.07.2025 (обновлено: 21:29 10.07.2025)
 
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск

Туск: Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины

© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EPДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EP
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ВАРШАВА, 10 июл – ПРАЙМ. Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Мы хотим, чтобы польские фирмы участвовали и зарабатывали на этом большом проекте восстановления Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Польский премьер рассказал, что специально привез с собой в Рим большую делегацию предпринимателей.
"Мы договорились с Зеленским, что часть бизнеса может быть объята опекой, которая может исходить из межправительственных соглашений", - добавил он.
Рейхстаг, Берлин, Германия
"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине
17:32
 
ПОЛЬШАУКРАИНАРимДональд Туск
 
 
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