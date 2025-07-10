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Участница "Интервидения" показала репетиции песни "Мотылек" - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Участница "Интервидения" показала репетиции песни "Мотылек"
Участница "Интервидения" показала репетиции песни "Мотылек" - 10.07.2025, ПРАЙМ
Участница "Интервидения" показала репетиции песни "Мотылек"
Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек",... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T06:45+0300
2025-07-10T06:45+0300
общество
белоруссия
москва
московская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек", которую она представит на конкурсе. "Мотылек" прозвучит на конкурсе "Интервидение" на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в четверг. Кравченко в беседе с РИА Новости рассказала, что для нее представлять Белоруссию на "Интервидении" - это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру. "Шансы на победу я оцениваю с осторожным оптимизмом. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню. Что касается конкурентов, я уверена, что все участники сильны по-своему, ведь они представляют лучшие таланты своих стран", - сказала певица. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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общество , белоруссия, москва, московская область, владимир путин
Общество , БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
06:45 10.07.2025
 
Участница "Интервидения" показала репетиции песни "Мотылек"

Участница "Интервидения" от Белоруссии Кравченко показала репетиции песни "Мотылек"

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек", которую она представит на конкурсе.
"Мотылек" прозвучит на конкурсе "Интервидение" на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в четверг.
Кравченко в беседе с РИА Новости рассказала, что для нее представлять Белоруссию на "Интервидении" - это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру.
"Шансы на победу я оцениваю с осторожным оптимизмом. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню. Что касается конкурентов, я уверена, что все участники сильны по-своему, ведь они представляют лучшие таланты своих стран", - сказала певица.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
 
ОбществоБЕЛОРУССИЯМОСКВАМосковская областьВладимир Путин
 
 
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