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Зеленского предупредили о страшной катастрофе на Украине
Зеленского предупредили о страшной катастрофе на Украине - 10.07.2025, ПРАЙМ
Зеленского предупредили о страшной катастрофе на Украине
Украинская сторона столкнется с политическим и экономическим коллапсом. Таким мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился политолог из США Гилберт... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:22+0300
2025-07-10T08:22+0300
2025-07-10T08:22+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украинская сторона столкнется с политическим и экономическим коллапсом. Таким мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился политолог из США Гилберт Доктороу."Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка (Внутри страны. — Прим. ред.) очень напряженная", — подчеркнул он.Доктороу заметил, что негативное влияние оказывает нежелание украинцев подчиняться насильственной мобилизации, что может объединить граждан подконтрольных Киеву территорий против режима Владимира Зеленского.Ранее СМИ сообщали о случаях силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанные подвергаются избиениям.
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украина, всу
Зеленского предупредили о страшной катастрофе на Украине
Профессор Доктороу: Украина столкнется с политическим и военным коллапсом
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Украинская сторона столкнется с политическим и экономическим коллапсом. Таким мнением в эфире YouTube-канала
Judging Freedom поделился политолог из США Гилберт Доктороу.
"Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка (Внутри страны. — Прим. ред.) очень напряженная", — подчеркнул он.
Доктороу заметил, что негативное влияние оказывает нежелание украинцев подчиняться насильственной мобилизации, что может объединить граждан подконтрольных Киеву территорий против режима Владимира Зеленского.
Ранее СМИ сообщали о случаях силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанные подвергаются избиениям.
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