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Зеленского предупредили о страшной катастрофе на Украине

Зеленского предупредили о страшной катастрофе на Украине - 10.07.2025, ПРАЙМ

Зеленского предупредили о страшной катастрофе на Украине

Украинская сторона столкнется с политическим и экономическим коллапсом. Таким мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился политолог из США Гилберт... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:22+0300

2025-07-10T08:22+0300

2025-07-10T08:22+0300

политика

украина

всу

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украинская сторона столкнется с политическим и экономическим коллапсом. Таким мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился политолог из США Гилберт Доктороу."Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка (Внутри страны. — Прим. ред.) очень напряженная", — подчеркнул он.Доктороу заметил, что негативное влияние оказывает нежелание украинцев подчиняться насильственной мобилизации, что может объединить граждан подконтрольных Киеву территорий против режима Владимира Зеленского.Ранее СМИ сообщали о случаях силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанные подвергаются избиениям.

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